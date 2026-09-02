Kucing Hitam dan Segudang Mitos: Bagaimana Islam Memandangnya?

JawaPos.com - Kucing menjadi salah satu hewan yang paling dekat dengan kehidupan manusia.

Tingkahnya yang menggemaskan, tubuhnya yang mengundang untuk dielus, hingga kebiasaannya tidur di berbagai sudut rumah membuat hewan berkaki empat ini menjadi peliharaan favorit di berbagai belahan dunia.

Namun, di balik popularitasnya sebagai hewan peliharaan, kucing juga dikelilingi oleh beragam cerita dan mitos yang berkembang selama ratusan, bahkan ribuan tahun.

Ada yang percaya bahwa kucing memiliki sembilan nyawa.

Ada pula kisah yang menghubungkan kucing dengan dewa-dewa dalam peradaban kuno.

Namun, satu jenis kucing yang tampaknya paling banyak mendapatkan stigma adalah kucing berbulu hitam.

Bagi sebagian masyarakat, kucing hitam dianggap sebagai pertanda buruk.

Kemunculannya di suatu tempat bahkan sering dikaitkan dengan makhluk gaib, kesialan, hingga kematian.

Lantas, dari mana sebenarnya mitos tentang kucing hitam berasal? Dan bagaimana Islam memandang hewan yang satu ini?