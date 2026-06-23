Sandiana Soemarko: Sosok Filantropis Perempuan Indonesia yang Aktif di Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan

Ilustrasi bantuan untuk korban banjir.
JawaPos.com - Nama Sandiana Soemarko semakin dikenal publik sebagai salah satu figur perempuan yang tidak hanya aktif di dunia usaha, tapi juga memiliki perhatian terhadap sejumlah kegiatan sosial dan kemanusiaan.
Melalui sejumlah aksi nyata yang dilakukannya, Sandiana Soemarko menunjukkan komitmen dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat. Mulai dari dukungan pembangunan fasilitas keagamaan hingga penyaluran bantuan bagi warga yang membutuhkan.
Kegiatan sosial yang dilakukan menjadi bagian dari upaya memperkuat kepedulian terhadap lingkungan sekitar sekaligus mendorong semangat berbagi di tengah masyarakat.
Salah satu bentuk kepedulian sosial Sandiana Soemarko terlihat melalui dukungannya terhadap pembangunan Kapela St. Antonius Padua di Fatumetan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.
Dukungan tersebut diberikan untuk membantu proses pembangunan rumah ibadah agar masyarakat setempat memiliki fasilitas yang lebih layak dalam menjalankan aktivitas keagamaan.
Kehadiran dukungan tersebut mendapat perhatian dari jemaat dan pihak gereja setempat karena dinilai menjadi bagian dari kontribusi terhadap pembangunan sosial dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.
Selain mendukung pembangunan fasilitas publik, Sandiana Soemarko juga terlibat dalam kegiatan kemanusiaan. Salah satunya melalui pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Bantuan berupa kebutuhan pokok disalurkan melalui kerja sama dengan pihak terkait untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam masa tanggap darurat dan proses pemulihan pascabencana.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa kegiatan filantropi tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan, tapi juga bagaimana sebuah kontribusi dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.
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