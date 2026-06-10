Prabowo Bertolak ke Lampung, Resmikan RSUD hingga Buka Munas HIPMI XVIII

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, pada Rabu (10/6). Dalam agenda tersebut, kepala negara akan menghadiri sejumlah kegiatan strategis yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan penguatan sektor usaha nasional.

Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.30 WIB. Keberangkatan itu menjadi awal rangkaian kegiatan kerja Presiden di Lampung.

Sesampainya di Lampung, Presiden dijadwalkan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H. Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat. Peresmian fasilitas kesehatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah daerah.

Selain itu, Prabowo juga diagendakan menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Forum itu menjadi wadah penting bagi para pengusaha muda untuk memperkuat kolaborasi, memperluas jejaring bisnis, serta mendukung program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.