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Rian Alfianto
Kamis, 6 Agustus 2026 | 04.38 WIB

Microsoft Lagi Garap Emulator Resmi untuk Semua Generasi Konsol, Game Xbox Lawas Bisa Hidup Lagi?

Ilustrasi perangkat konsol game Xbox. (TechRadar) - Image

Ilustrasi perangkat konsol game Xbox. (TechRadar)

JawaPos.com - Microsoft dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar untuk menghidupkan kembali katalog game lawas Xbox melalui emulator resmi yang mendukung seluruh generasi konsol. Jika informasi ini benar, pemain berpeluang menikmati kembali game dari Xbox original, Xbox 360, Xbox One hingga Xbox Series di perangkat generasi berikutnya dan PC.

Informasi tersebut muncul dari memo internal Microsoft yang bocor dan diperoleh The Verge. Meski belum dikonfirmasi secara resmi oleh Microsoft, dokumen itu mengungkap rencana perusahaan menghadirkan sistem kompatibilitas lintas generasi sebagai salah satu strategi memperkuat ekosistem Xbox di tengah penurunan bisnis perangkat keras.

Langkah ini muncul setelah Microsoft melaporkan penjualan perangkat keras Xbox turun 13 persen dan pendapatan dari konten serta layanan Xbox menyusut 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan harga produk Xbox belakangan ini juga dinilai belum mampu membalikkan tren tersebut.

Emulator Diklaim Dukung Semua Generasi Xbox

Berdasarkan isi memo yang bocor, Microsoft sedang mengembangkan emulator resmi yang dapat menjalankan game dari seluruh generasi konsol Xbox, mulai dari Xbox original yang dirilis pada 2001, Xbox 360, Xbox One, hingga Xbox Series.

Emulator tersebut disebut akan berjalan di perangkat yang disebut sebagai Xbox PC serta konsol generasi berikutnya dengan nama sandi Project Helix.

Dalam skema ini, penerbit game (publisher) tetap memegang hak atas gim, termasuk penentuan harga dan pengelolaan merek. Sementara itu, Microsoft akan menangani proses teknis seperti pengembangan emulator, sertifikasi, serta pengujian setiap judul game agar dapat berjalan dengan baik.

Meski terdengar menjanjikan, tidak semua game lawas dipastikan akan tersedia.
Memo tersebut menyebut publisher harus memberikan persetujuan terlebih dahulu agar judul-judul lama mereka dapat dimasukkan ke katalog Project Helix.

Artinya, sejumlah game klasik berpotensi tidak ikut hadir apabila pemegang hak cipta memilih untuk tidak berpartisipasi.
Selain itu, nasib game fisik yang masih dimiliki pengguna juga masih menjadi tanda tanya.

Namun demikian, ada salah satu isu yang belum terjawab yakni apakah pemilik game dalam bentuk cakram (disc) dapat memainkan koleksinya melalui emulator tersebut.

Editor: Bintang Pradewo
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