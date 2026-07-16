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Meuthia Nabila
Jumat, 17 Juli 2026 | 03.04 WIB

Bukan Hanya Untuk Anak-Anak, Rolling Stones Hadir di Roblox

Roblox berkolaborasi dengan band Rolling Stones

 

JawaPos.com - Band legenda Rolling Stones mengajak pengemar melihat perjalanan legendaris mereka, ke dunia Roblox.
 
Dalam dunia Roblox, Rolling Stones mengajak penggemar menyelam melalui pengalaman musik dan game imersif yang akan diluncurkan pada tanggal 10 Juli, yang bertepatan dengan perilisan album terbaru mereka, Foreign Tongues. 
 
Tidak sampai disana, Rolling Stones juga akan berkolaborasi dengan banyak kreator global Roblox, untuk menginterpretasikan kembali logo ikonik tongue-and-lips menjadi berbagai merchandise virtual maupun fisik, sehingga para penggemar dapat membawanya dari avatar mereka ke dunia nyata.
 
Game yang dikembangkan oleh Roblox Innovation Studio, bekerja sama dengan agensi kreatif Sawhorse dan komunitas kreator global Roblox ini, akan mengajak pemain menjelajahi 60 tahun perjalanan musik Rolling Stones, dalam satu pengalaman interaktif yang dirancang untuk generasi baru. 
 
Rolling Stones juga terus membangun antusiasme, menjelang perilisan album studio ke-25 mereka. 
 
Foreign Tongues telah lebih dulu menghadirkan sejumlah singel, yaitu In The Stars, Rough And Twisted, Divine Intervention yang menampilkan Robert Smith dari The Cure, serta Jealous Lover, yang dirilis bersama video musik resmi yang dibintangi Anya Taylor-Joy dan Charles Melton. 
 
Band ini juga membagikan proses kreatif di balik album tersebut melalui podcast Speaking In Tongues.
 
Album yang berisi 14 lagu ini, menampilkan penampilan utama dari Jagger, Richards, dan Wood, bersama para kolaborator lama mereka, yaitu Darryl Jones, Matt Clifford, dan Steve Jordan. 
 
Foreign Tongues juga menghadirkan penampilan spesial dari Charlie Watts, yang direkam dalam salah satu sesi rekaman terakhirnya sebelum wafat pada 2021. 
 
Selain itu, album ini turut melibatkan sejumlah musisi ternama, seperti Steve Winwood, Paul McCartney, dan Chad Smith dari Red Hot Chili Peppers.
 
Selain itu, pada tanggal 17 sampai 19 Juli, Rolling Stones akan menggelar pertunjukan penutup spektakuler. 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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