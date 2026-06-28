One Piece Hadirkan Novel Khusus Zoro yang Membuka Cerita Masa Lalunya Sebelum Bertemu Luffy

JawaPos.com – Novel terbaru dari waralaba One Piece akan resmi mengungkap kisah masa lalu Roronoa Zoro yang selama ini belum banyak diceritakan.

Dilansir dari laman Game Rant pada Minggu (28/6), Novel tersebut dijadwalkan terbit pada 3 Juli 2026 dan akan berfokus pada perjalanan Zoro sebelum bergabung dengan Bajak Laut Topi Jerami. Cerita ini juga akan mengeksplorasi hubungan Zoro dengan pedang kesayangannya, Wado Ichimonji.

Selama hampir tiga dekade perjalanan manga One Piece karya Eiichiro Oda, latar belakang Zoro menjadi salah satu kisah yang paling dinantikan penggemar. Dalam cerita utama, masa lalu Zoro hanya diperlihatkan melalui kisah singkat di Desa Shimotsuki bersama Kuina.

Janji Zoro kepada Kuina untuk menjadi pendekar pedang terkuat menjadi motivasi utama dalam perjalanan hidupnya.

Novel terbaru tersebut akan menghadirkan cerita mengenai kehidupan Zoro sebelum menjadi anggota Bajak Laut Topi Jerami. Salah satu bagian yang akan diangkat adalah pertemuan Zoro dengan Johnny dan Yosaku, dua karakter yang sebelumnya muncul dalam Saga East Blue. Selain itu, Zoro juga akan menghadapi musuh baru dengan nilai buruan sebesar 300 ribu berry.

Selain perjalanan pribadi Zoro, novel ini juga akan membahas lebih dalam mengenai Wado Ichimonji, pedang yang memiliki nilai emosional terbesar bagi sang pendekar pedang. Pedang tersebut diberikan oleh Shimotsuki Koushirou setelah kematian Kuina dan menjadi simbol janji Zoro untuk mencapai impiannya.

Kisah mengenai asal-usul serta peran Wado Ichimonji diperkirakan menjadi salah satu bagian menarik dalam novel tersebut.

Meskipun menghadirkan cerita tambahan mengenai karakter populer dalam One Piece, novel Zoro ini tidak termasuk dalam cerita kanon utama. Novel tersebut ditulis oleh Jun Esaka dan tidak berada langsung di bawah pengawasan Eiichiro Oda dalam pengembangan cerita.