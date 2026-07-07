Produksi One Piece Season 3 Berakhir, Petualangan di Alabasta Makin Dekat

JawaPos.com – Kabar bahagia Netflix resmi mengumumkan bahwa proses syuting serial live-action One Piece Season 3 telah selesai.

Kabar tersebut dibagikan melalui Tudum, disertai foto terbaru yang memperlihatkan para pemeran utama merayakan rampungnya produksi musim ketiga.

Dalam foto yang dirilis, para pemeran utama seperti Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp), Taz Skylar (Sanji), serta Charithra Chandran sebagai Vivi tampak berpose bersama di depan mural bergambar Sir Crocodile.

Kehadiran Vivi menjadi salah satu sorotan karena karakter tersebut akan memegang peran penting dalam musim terbaru.

Season 3 akan mengadaptasi Arc Alabasta, salah satu alur cerita paling populer dalam manga karya Eiichiro Oda.

Petualangan Topi Jerami kali ini akan membawa mereka ke kerajaan gurun Alabasta yang tengah dilanda konflik besar akibat ulah organisasi kriminal Baroque Works yang dipimpin Mr. 0 alias Crocodile.

Musim terbaru juga menghadirkan sejumlah wajah baru. Joe Manganiello akan memerankan Crocodile (Mr. 0), Xolo Maridueña sebagai Portgas D. Ace, Cole Escola sebagai Bon Clay, Lera Abova sebagai Miss All Sunday (Nico Robin), dan Sendhil Ramamurthy sebagai Raja Nefertari Cobra.

Beberapa karakter tersebut kini dipromosikan menjadi pemeran reguler.

Proses produksi Season 3 dimulai di Cape Town, Afrika Selatan, pada November 2025 dan berlangsung selama lebih dari tujuh bulan sebelum akhirnya resmi ditutup pada akhir Juni 2026.

Skala produksi yang besar menunjukkan ambisi Netflix untuk menghadirkan adaptasi Arc Alabasta dengan kualitas yang lebih megah dibanding musim sebelumnya.