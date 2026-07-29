Kevin Smith Bawa Jay dan Silent Bob ke Game Farming Unik, 'Joint Venture' Segera Dirilis 

JawaPos.com - Karakter Jay dan Silent Bob menghadirkan kejutan bagi para penggemarnya. Dikutip dari hollywood reporter, duo ikonik yang diperankan oleh Jason Mewes dan Kevin Smith itu akan memasuki dunia video game melalui proyek terbaru berjudul Jay and Silent Bob's Joint Venture, sebuah game simulasi bertema pertanian dengan sentuhan komedi khas mereka.
Pengumuman game tersebut disampaikan Kevin Smith dalam acara San Diego Comic-Con. Berbeda dari game sebelumnya yang mengusung genre aksi, Joint Venture mengambil pendekatan yang lebih santai dengan konsep farming game, tetapi tetap membawa ciri khas humor dewasa dari dunia View Askewniverse yang selama ini melekat pada Jay dan Silent Bob.
Dalam game ini, pemain akan mengikuti petualangan Jay dan Silent Bob dalam mengelola kebun virtual dengan tema yang sangat identik dengan karakter mereka.
Trailer perdana memperlihatkan bahwa tanaman khusus menjadi bagian penting dari permainan, menghadirkan versi parodi dari genre simulasi pertanian populer seperti Stardew Valley dan game farming lainnya.
Dikembangkan oleh Nitrate Games, studio game independen baru yang didirikan oleh Daniel Kendrick, Montana Sommese, dan Nick Madonna.
Tim tersebut memiliki pengalaman dalam mengadaptasi berbagai waralaba hiburan ke berbagai media, sehingga berharap dapat menghadirkan pengalaman unik bagi penggemar film maupun pemain game.
Kevin Smith dan Jason Mewes disebut terlibat langsung dalam pengembangan proyek tersebut. Kehadiran mereka diharapkan dapat menjaga karakterisasi Jay dan Silent Bob tetap autentik, sekaligus memperluas popularitas duo tersebut kepada generasi baru melalui medium video game.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya