Kevin Smith Bawa Jay dan Silent Bob ke Game Farming Unik, 'Joint Venture' Segera Dirilis 

Kevin Smith Bawa Jay dan Silent Bob ke Game Farming Unik (hollywood reporter)

JawaPos.com - Karakter Jay dan Silent Bob menghadirkan kejutan bagi para penggemarnya. Dikutip dari hollywood reporter, duo ikonik yang diperankan oleh Jason Mewes dan Kevin Smith itu akan memasuki dunia video game melalui proyek terbaru berjudul Jay and Silent Bob's Joint Venture, sebuah game simulasi bertema pertanian dengan sentuhan komedi khas mereka.

Pengumuman game tersebut disampaikan Kevin Smith dalam acara San Diego Comic-Con. Berbeda dari game sebelumnya yang mengusung genre aksi, Joint Venture mengambil pendekatan yang lebih santai dengan konsep farming game, tetapi tetap membawa ciri khas humor dewasa dari dunia View Askewniverse yang selama ini melekat pada Jay dan Silent Bob.

Dalam game ini, pemain akan mengikuti petualangan Jay dan Silent Bob dalam mengelola kebun virtual dengan tema yang sangat identik dengan karakter mereka.

Trailer perdana memperlihatkan bahwa tanaman khusus menjadi bagian penting dari permainan, menghadirkan versi parodi dari genre simulasi pertanian populer seperti Stardew Valley dan game farming lainnya.

Dikembangkan oleh Nitrate Games, studio game independen baru yang didirikan oleh Daniel Kendrick, Montana Sommese, dan Nick Madonna.

Tim tersebut memiliki pengalaman dalam mengadaptasi berbagai waralaba hiburan ke berbagai media, sehingga berharap dapat menghadirkan pengalaman unik bagi penggemar film maupun pemain game.