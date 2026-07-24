Pemilik Kucing Wajib Tahu, Ini 6 Cara Cepat Bersihkan Bulu di Pakaian

ilustrasi orang yang bermain dengan hewan peliharaan. (freepik)
JawaPos.com - Memiliki hewan peliharaan memang menyenangkan, tetapi bulu yang mudah menempel pada pakaian sering menjadi tantangan tersendiri.
Masalah ini bisa membuat pakaian terlihat kurang rapi, terutama ketika Anda sedang terburu-buru hendak keluar rumah.
Untungnya, ada beberapa langkah sederhana yang dapat membantu mengurangi dan mengatasi bulu hewan yang menempel pada kain.
Dikutip dari Real Simple, berikut enam trik mudah agar pakaian tetap bersih dan terbebas dari bulu hewan peliharaan.
1. Bersihkan lebih sering
Pembersihan rutin mengurangi jumlah bulu hewan peliharaan di lingkungan Anda, seperti di lantai, furnitur, dan udara sehingga lebih sedikit yang menempel di pakaian.
Namun, hal ini tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah karena bulu terus rontok.
Cobalah perawatan rutin hewan peliharaan, pakai penyedot debu, sarung sofa atau selimut dicuci, menyimpan pakaian di dalam lemari, dan gunakan rol pembersih.
2. Buat zona bersih
Jika sulit menjaga kebersihan seluruh rumah, pertimbangkan untuk membuat zona bersih di mana bulu hewan peliharaan diminimalkan.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan