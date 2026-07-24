Pemilik Kucing Wajib Tahu, Ini 6 Cara Cepat Bersihkan Bulu di Pakaian

JawaPos.com - Memiliki hewan peliharaan memang menyenangkan, tetapi bulu yang mudah menempel pada pakaian sering menjadi tantangan tersendiri.

Masalah ini bisa membuat pakaian terlihat kurang rapi, terutama ketika Anda sedang terburu-buru hendak keluar rumah.

Untungnya, ada beberapa langkah sederhana yang dapat membantu mengurangi dan mengatasi bulu hewan yang menempel pada kain.

Dikutip dari Real Simple, berikut enam trik mudah agar pakaian tetap bersih dan terbebas dari bulu hewan peliharaan.

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1. Bersihkan lebih sering

Pembersihan rutin mengurangi jumlah bulu hewan peliharaan di lingkungan Anda, seperti di lantai, furnitur, dan udara sehingga lebih sedikit yang menempel di pakaian.

Namun, hal ini tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah karena bulu terus rontok.

Cobalah perawatan rutin hewan peliharaan, pakai penyedot debu, sarung sofa atau selimut dicuci, menyimpan pakaian di dalam lemari, dan gunakan rol pembersih.

2. Buat zona bersih