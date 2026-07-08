Sony Suntik Rp611 Miliar Demi Bersiap Hentikan Produksi Disc Game PlayStation

Playstation 4 dan Playstation 5. (Blibli)
JawaPos.com - Sony disebut mulai menyiapkan langkah besar untuk mengakhiri era game PlayStation berbasis cakram (disc). Mulai Januari 2028, perusahaan dikabarkan akan sepenuhnya beralih ke distribusi game digital.
Seperti dilansir dari Engadget, laporan tersebut diungkap media Austria, ORF Salzburg, yang menyebut manajemen Digital Audio Disc Corporation (DADC) milik Sony telah menginvestasikan sekitar USD 34 juta atau Rp 611,3 miliar untuk mengubah pabrik produksi cakram di Thalgau, Salzburg, menjadi fasilitas manufaktur mikrolensa optik.
Meski transformasi ini telah direncanakan sejak lama, manajemen baru menyampaikan keputusan tersebut kepada para pekerja di pabrik Thalgau pada 1 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, Sony juga mengumumkan rencana transisi penuh PlayStation ke format digital mulai Januari 2028.
Mikrolensa optik merupakan komponen yang berfungsi memanipulasi cahaya dan banyak digunakan pada sensor kamera, headset augmented reality (AR) dan virtual reality (VR), jaringan serat optik, hingga berbagai perangkat medis.
Saat ini, pabrik Thalgau memproduksi sekitar 600.000 cakram setiap hari. Dari jumlah tersebut, sekitar separuhnya digunakan untuk kebutuhan game PlayStation.
CEO Sony DADC, Dietmar Tanzer, memperkirakan produksi cakram akan terus menurun hingga hanya menyisakan sekitar 10 persen dari kapasitas produksi saat ini pada 2028.
Sebagaimana dilaporkan The Verge, fasilitas Thalgau bukan hanya menjadi salah satu pabrik produksi cakram Sony, tetapi juga merupakan kantor pusat DADC. Sebelumnya, DADC juga memiliki fasilitas manufaktur massal di Terre Haute, Indiana, Amerika Serikat, yang memproduksi sekitar 23 miliar cakram sejak 1983 sebelum ditutup pada 2022. Setelah penutupan fasilitas tersebut, perusahaan masih memproduksi sekitar 3,4 miliar cakram dari fasilitas lainnya.
Meski menghentikan produksi cakram secara bertahap, Sony memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran di pabrik Thalgau. Tanzer mengatakan sekitar 300 karyawan yang saat ini bekerja di fasilitas tersebut akan dipertahankan dan menjalani pelatihan ulang untuk memproduksi mikrolensa optik.
Produksi mikrolensa optik di pabrik Thalgau dijadwalkan mulai berlangsung pada tahun depan sebagai bagian dari transformasi bisnis Sony menuju teknologi optik dan distribusi game berbasis digital.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah