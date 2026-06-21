Pre Order GTA VI Segera Dibuka, Simak Jadwal, Harga, dan Cara Pemesanannya

GTA VI. (Rockstargames)
JawaPos.com - Kabar mengenai pembukaan pre order Grand Theft Auto VI (GTA VI) menjadi salah satu informasi yang paling dinanti oleh komunitas gamer global. Setelah Rockstar Games mengumumkan jadwal terbaru peluncuran game tersebut, banyak penggemar mulai mencari informasi terkait waktu pembukaan pemesanan, estimasi harga, hingga langkah-langkah untuk melakukan pembelian secara resmi.
Sebagai penerus GTA V yang telah mendominasi industri game sejak dirilis pada 2013, GTA VI hadir dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Tak heran jika setiap informasi terbaru mengenai game ini langsung menarik perhatian para penggemar.
Bagi pemain yang ingin memastikan mendapatkan GTA VI sejak hari pertama peluncuran, berikut rangkuman informasi penting yang perlu diketahui.
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Pre Order GTA VI Dimulai Akhir Juni
Rockstar Games telah mengonfirmasi bahwa pemesanan awal GTA VI akan tersedia mulai 25 Juni 2026. Informasi tersebut diumumkan melalui kanal resmi perusahaan.
Dalam keterangannya, Rockstar menyebutkan bahwa pre order Grand Theft Auto VI akan dibuka melalui berbagai toko digital resmi serta sejumlah mitra ritel yang telah ditunjuk.
Sampai saat ini Rockstar Games belum mengungkap banderol resmi GTA VI. Pengembang hanya memperlihatkan materi promosi terbaru sekaligus mengumumkan jadwal pembukaan pre order.
Meski belum ada harga final, sejumlah situs ritel game telah menampilkan perkiraan harga. Salah satunya adalah retailer Loaded yang mencantumkan GTA VI versi Xbox Series X dan Xbox Series S di kisaran Rp2,1 juta.
Namun, angka tersebut belum bisa dijadikan acuan resmi. Dalam praktik industri game, retailer sering kali memasang harga sementara atau placeholder sebelum pengembang mengumumkan harga sebenarnya.
Harga sementara biasanya digunakan untuk kebutuhan teknis sistem pre order, mengantisipasi lonjakan pengunjung, sekaligus mengukur minat calon pembeli. Karena itu, para gamer disarankan menunggu informasi resmi dari Rockstar sebelum memutuskan melakukan transaksi.
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