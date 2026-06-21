Logo JawaPos
HomeHobi & Kesenangan
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Minggu, 21 Juni 2026 | 14.42 WIB

Pre Order GTA VI Segera Dibuka, Simak Jadwal, Harga, dan Cara Pemesanannya

GTA VI. (Rockstargames) - Image

GTA VI. (Rockstargames)

JawaPos.com - Kabar mengenai pembukaan pre order Grand Theft Auto VI (GTA VI) menjadi salah satu informasi yang paling dinanti oleh komunitas gamer global. Setelah Rockstar Games mengumumkan jadwal terbaru peluncuran game tersebut, banyak penggemar mulai mencari informasi terkait waktu pembukaan pemesanan, estimasi harga, hingga langkah-langkah untuk melakukan pembelian secara resmi.

Sebagai penerus GTA V yang telah mendominasi industri game sejak dirilis pada 2013, GTA VI hadir dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Tak heran jika setiap informasi terbaru mengenai game ini langsung menarik perhatian para penggemar.

Bagi pemain yang ingin memastikan mendapatkan GTA VI sejak hari pertama peluncuran, berikut rangkuman informasi penting yang perlu diketahui.

Pre Order GTA VI Dimulai Akhir Juni

Rockstar Games telah mengonfirmasi bahwa pemesanan awal GTA VI akan tersedia mulai 25 Juni 2026. Informasi tersebut diumumkan melalui kanal resmi perusahaan.

Dalam keterangannya, Rockstar menyebutkan bahwa pre order Grand Theft Auto VI akan dibuka melalui berbagai toko digital resmi serta sejumlah mitra ritel yang telah ditunjuk.

Sampai saat ini Rockstar Games belum mengungkap banderol resmi GTA VI. Pengembang hanya memperlihatkan materi promosi terbaru sekaligus mengumumkan jadwal pembukaan pre order.

Meski belum ada harga final, sejumlah situs ritel game telah menampilkan perkiraan harga. Salah satunya adalah retailer Loaded yang mencantumkan GTA VI versi Xbox Series X dan Xbox Series S di kisaran Rp2,1 juta.

Namun, angka tersebut belum bisa dijadikan acuan resmi. Dalam praktik industri game, retailer sering kali memasang harga sementara atau placeholder sebelum pengembang mengumumkan harga sebenarnya.

Harga sementara biasanya digunakan untuk kebutuhan teknis sistem pre order, mengantisipasi lonjakan pengunjung, sekaligus mengukur minat calon pembeli. Karena itu, para gamer disarankan menunggu informasi resmi dari Rockstar sebelum memutuskan melakukan transaksi.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
GTA VI Mulai Buka Pra-Pemesanan 25 Juni, Sinyal Kuat Rilis Tepat Waktu pada November 2026 - Image
Hobi & Kesenangan

GTA VI Mulai Buka Pra-Pemesanan 25 Juni, Sinyal Kuat Rilis Tepat Waktu pada November 2026

Sabtu, 20 Juni 2026 | 05.09 WIB

Belum Rilis, GTA 6 Sudah Bikin Penjualan PS5 Pro Melonjak - Image
Hobi & Kesenangan

Belum Rilis, GTA 6 Sudah Bikin Penjualan PS5 Pro Melonjak

Sabtu, 20 Juni 2026 | 01.27 WIB

Cek Fakta: Klaim Ukuran File GTA VI 676,7 GB Terbantahkan oleh Kejanggalan Xbox One - Image
Ternyata Hoax

Cek Fakta: Klaim Ukuran File GTA VI 676,7 GB Terbantahkan oleh Kejanggalan Xbox One

Kamis, 25 Desember 2025 | 18.40 WIB

Terpopuler

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga - Image
1

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

2

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

3

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

4

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

5

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

6

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan

7

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore