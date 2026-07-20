Viral Dugaan Bot Bela Sony usai Putuskan Hentikan Game Fisik PlayStation

Ilustrasi logo PlayStation. (Sony)
JawaPos.com - Spekulasi mengenai dugaan penggunaan akun bot untuk mendukung kebijakan baru Sony turut mencuat di media sosial. Dugaan tersebut disampaikan oleh kreator YouTube sekaligus blogger teknologi Moore's Law Is Dead seperti dilansir dari ixbt.games.
Dalam video yang diunggah di kanalnya, Moore's Law Is Dead mengaku menemukan sejumlah akun media sosial yang sebelumnya nyaris tidak aktif, tetapi belakangan tiba-tiba mempublikasikan unggahan yang mendukung langkah Sony menghentikan distribusi game fisik PlayStation mulai 2028.
Menurutnya, terdapat setidaknya tiga akun yang menunjukkan pola aktivitas tidak biasa. Setelah bertahun-tahun minim unggahan, akun-akun tersebut mendadak aktif dan menyampaikan narasi yang dinilai sejalan dengan kebijakan Sony untuk beralih sepenuhnya ke distribusi digital.
Ia juga menilai gaya bahasa yang digunakan dalam unggahan tersebut terdengar sangat formal dan menyerupai pernyataan korporat. Selain itu, gambar profil dari beberapa akun tersebut diduga merupakan hasil pembuatan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Moore's Law Is Dead mencontohkan salah satu akun yang memberikan dukungan terhadap keputusan Sony menutup PlayStation Store untuk PS3 dan PS Vita. Padahal, saat kebijakan itu diumumkan, Sony justru menuai kritik dari banyak pengguna.
Sementara akun lainnya, yang sebelumnya tidak aktif selama beberapa tahun, tiba-tiba mulai mengunggah berbagai konten mengenai Rockstar Games, GTA VI, hingga narasi yang menonjolkan keuntungan beralih dari game fisik ke format digital.
Meski demikian, Moore's Law Is Dead menegaskan bahwa temuannya belum bisa dijadikan bukti adanya keterlibatan langsung Sony. Ia mengaku tidak memiliki konfirmasi bahwa akun-akun tersebut dioperasikan oleh perusahaan.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan akun tersebut dijalankan oleh pihak ketiga ataupun individu tertentu yang memiliki kepentingan untuk mendukung kebijakan distribusi digital PlayStation.
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