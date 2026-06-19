GTA VI Mulai Buka Pra-Pemesanan 25 Juni, Sinyal Kuat Rilis Tepat Waktu pada November 2026

GTA VI. (Rockstargames)
Langkah ini menjadi sinyal awal dimulainya kampanye pemasaran besar-besaran yang sebelumnya dijanjikan Take-Two menjelang peluncuran resmi GTA VI pada 19 November 2026.
Meski belum merilis trailer terbaru, Rockstar Games mulai memperkenalkan materi promosi baru berupa sampul resmi game. Desain sampul tersebut menampilkan gaya khas seri Grand Theft Auto dengan kolase berbagai karakter, kendaraan, senjata, serta satwa yang akan menghuni versi terbaru Vice City.
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Seperti dilansir dari Engadget, tampilan tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai dunia permainan yang lebih hidup dan luas dibandingkan seri-seri sebelumnya.
Hingga saat ini, para penggemar masih menantikan trailer terbaru GTA VI. Banyak pihak memperkirakan Rockstar akan merilis video promosi baru bersamaan dengan dimulainya periode pra-pemesanan pada akhir Juni mendatang.
Pengumuman pembukaan pra-pemesanan juga semakin memperkuat keyakinan bahwa Rockstar tetap berkomitmen pada jadwal peluncuran 19 November 2026. Sebelumnya, perusahaan sempat menunda perilisan game tersebut dari jadwal awal yang telah direncanakan.
Saat penundaan diumumkan, Rockstar menyampaikannya sekitar enam bulan sebelum tanggal peluncuran yang ditargetkan. Kini, dengan waktu yang tersisa kurang dari lima bulan menuju hari rilis dan proses pra-pemesanan yang segera dimulai, tidak ada indikasi baru yang mengarah pada penundaan tambahan.
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Jika tidak ada perubahan, GTA VI dipastikan akan meluncur untuk konsol PlayStation 5 dan Xbox Series X/S pada November mendatang. Kehadiran game ini diperkirakan menjadi salah satu peluncuran terbesar dalam sejarah industri video game, mengingat tingginya ekspektasi pemain setelah lebih dari satu dekade sejak perilisan Grand Theft Auto V.
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