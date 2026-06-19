Belum Rilis, GTA 6 Sudah Bikin Penjualan PS5 Pro Melonjak

JawaPos.com - Kehadiran Grand Theft Auto VI (GTA 6) tampaknya sudah mulai memberikan dampak besar bagi industri game, bahkan beberapa bulan sebelum peluncuran resminya. Antusiasme tinggi terhadap game besutan Rockstar Games itu disebut ikut mengerek permintaan console generasi terbaru, khususnya PlayStation 5 Pro.

Berdasarkan laporan Hotukdeals, minat konsumen terhadap GTA 6 tidak hanya tercermin dari tingginya pembahasan di komunitas gamer, tetapi juga dari meningkatnya pencarian perangkat gaming baru. Sepanjang Maret hingga Juni 2026, hampir setengah dari percakapan terkait GTA 6 di platform tersebut berasal dari pengguna yang sedang mempertimbangkan atau melakukan pembelian console.

Mendekati jadwal peluncuran pada 19 November 2026, banyak pemain memilih membeli perangkat lebih awal untuk mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang musim liburan. Langkah itu juga dilakukan guna menghindari kemungkinan keterbatasan stok ketika game mulai tersedia di pasaran.

Di antara berbagai pilihan perangkat, PS5 Pro menjadi console yang paling banyak dilirik calon pemain GTA 6. Popularitas perangkat premium milik Sony itu didorong oleh sejumlah faktor, termasuk hadirnya pembaruan teknologi PSSR 2.0 pada Maret lalu yang semakin memperkuat performa dan kualitas visualnya. Kondisi tersebut membuat banyak gamer menilai PS5 Pro sebagai platform yang paling ideal untuk menikmati pengalaman bermain GTA 6.

Kenaikan harga PS5 yang sempat terjadi pada April 2026 juga tidak mengurangi minat pasar. Sebaliknya, sejumlah konsumen justru mempercepat keputusan pembelian karena khawatir harga perangkat akan kembali mengalami penyesuaian. Data Hotukdeals menunjukkan pencarian promo dan diskon PS5 melonjak sekitar 65 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, minat terhadap ekosistem Xbox dinilai belum mampu mengimbangi momentum yang dinikmati Sony. Meskipun Microsoft berupaya mempertahankan daya tarik produknya melalui penyesuaian harga layanan Game Pass, strategi tersebut belum memberikan dampak sebesar efek yang ditimbulkan GTA 6 terhadap penjualan PS5 Pro.

Tingginya antusiasme pemain juga tidak banyak terpengaruh oleh spekulasi harga GTA 6 yang disebut-sebut bisa berada di rentang USD 80 hingga USD 100 untuk edisi standar. Setelah Rockstar Games mengumumkan jadwal pre-order secara resmi, perhatian gamer diperkirakan akan semakin meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

Apalagi, versi PC belum memiliki jadwal peluncuran yang jelas sehingga para penggemar yang ingin memainkan GTA 6 pada hari pertama praktis harus mengandalkan console. Kondisi tersebut berpotensi mempercepat pertumbuhan penjualan perangkat hingga menjelang akhir tahun.