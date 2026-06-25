Rockstar Games Umumkan Harga dan Jadwal Rilis GTA 6 di Indonesia

JawaPos.com - Rockstar Games bersama Take-Two Interactive akhirnya mengumumkan harga resmi Grand Theft Auto VI (GTA 6) untuk pasar Indonesia di platform PlayStation 5. Game yang sangat dinantikan ini tersedia dalam dua pilihan edisi, yakni Standard Edition dan Ultimate Edition.

Berdasarkan informasi yang tercantum di PlayStation Store, GTA 6 Standard Edition dibanderol Rp 1.190.000. Sementara itu, gamer yang menginginkan konten tambahan dapat memilih Ultimate Edition dengan harga Rp 1.490.000.

"Pre-order untuk Grand Theft Auto VI dimulai tengah malam waktu setempat pada tanggal 25 Juni, termasuk Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition, yang meningkatkan pengalaman GTA terdalam dan paling imersif," jelas Rockstar dalam keterangan resminya.

Perbedaan utama kedua versi tersebut terletak pada bonus konten yang diberikan. Ultimate Edition menawarkan berbagai item eksklusif dalam game, seperti kendaraan premium, senjata khusus, pakaian, serta sejumlah bonus lainnya yang tidak tersedia di edisi standar.

"Grand Theft Auto VI adalah pengalaman pemain tunggal, yang akan dirilis pada 19 November untuk PlayStation 5 dan Xbox Series X|S. Semua pre-order dan pembelian Grand Theft Auto VI sebelum 20 November akan mendapatkan Vintage Vice City Pack," tambahnya.

Baik pembeli Standard Edition maupun Ultimate Edition tetap memperoleh bonus pre-order berupa paket item eksklusif dalam game jika melakukan pembelian sebelum 20 November 2026.

Untuk Standard Edition, bonus yang diberikan mencakup Vintage Vice City Pack serta akses GTA Plus selama satu bulan. Sementara itu, pemilik Ultimate Edition mendapatkan seluruh bonus tersebut ditambah paket Ultimate Edition Upgrade yang berisi item tambahan untuk dua karakter utama, Jason dan Lucia.

Rockstar juga memastikan bahwa pembeli versi digital dapat mulai mengunduh game lebih awal pada 12 November 2026. Dengan demikian, pemain bisa langsung menikmati GTA 6 saat resmi dirilis pada 19 November 2026. Kebijakan serupa berlaku untuk versi fisik yang akan menyertakan kode unduhan di dalam kemasan.