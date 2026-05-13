Orang Indonesia Paling Banyak Pelihara Kucing, Biaya Rawat Anjing dan Kucing Paling Mahal

Ilustrasi anjing dan kucing. (dickinsonanimalhospital)
JawaPos.com - Kucing masih menjadi hewan peliharaan paling populer di Indonesia berdasarkan survei Jakpat terhadap 1.254 responden. Hewan ini menjadi yang paling banyak dipelihara sekaligus paling diinginkan oleh responden dibanding jenis hewan lainnya.
Dalam survei tersebut, 75 persen responden yang memiliki hewan peliharaan menyebut memelihara kucing. Sementara 58 persen responden menempatkan kucing sebagai hewan yang paling ingin dipelihara.
Setelah kucing, ikan dan burung menjadi jenis hewan peliharaan yang juga cukup populer. Sementara anjing disebut sedikit lebih banyak dipilih perempuan, meski selisihnya tipis dibanding laki-laki.
Survei juga menunjukkan peran hewan peliharaan tidak lagi sekadar sebagai penjaga rumah atau hobi. Sebanyak 63 persen responden menyebut hewan peliharaan membantu mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati.
Research Lead Jakpat Septiana Widi Sugiastuti mengatakan tren tersebut cukup terlihat di kalangan generasi muda. Menurut dia, 67 persen Gen Z memelihara hewan sebagai teman atau companion di rumah.
“Kini banyak anak muda, khususnya Gen Z, menjadikan hewan peliharaan sebagai pendamping,” kata Septiana dalam keterangan survei.
Dari sisi pengeluaran, mayoritas pemilik hewan menghabiskan kurang dari Rp 300 ribu per bulan untuk kebutuhan makanan dan minuman. Namun pemilik kucing dan anjing tercatat memiliki pengeluaran yang lebih tinggi dibanding pemilik hewan lain.
Sekitar 15 hingga 27 persen pemilik kucing dan anjing mengeluarkan biaya Rp 300 ribu hingga Rp 750 ribu per bulan. Sementara biaya perawatan ikan dan burung cenderung berada di bawah Rp 100 ribu per bulan.
