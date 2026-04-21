6 Kesalahan yang Sering Dilakukan Pemilik Anabul Ketika Adopsi Kucing Pertama Kali!

Ilustrasi kucing / Foto : Pexels
JawaPos.com - tentunya memiliki tantangan tersendiri. bukan merupakan hal mudah memelihara annabul untuk pertama kali membutuhkan niat dan juga ketekunan.
hal ini dikarenakan memelihara kucing sebagai peliharaan sama seperti memiliki anak dalam keluarga. kamu harus berkomitmen dalam segala permasalahan susah dan senang bersama dengan kucing tersebut.
ada banyak hal yang perlu dipersiapkan baik itu secara mental fisik maupun finansial. oleh karenanya sebagai pemilik anabul untuk pertama kali kamu harus mempersiapkan segalanya agar kucing tidak kekurangan.
sebagai manusia yang tidak sempurna tentu adakalanya kamu melakukan sebuah kesalahan. demi meminimalisir kesalahan tersebut kamu perlu memahami kesalahan apa yang seringkali dilakukan oleh pemilik kucing ketika baru pertama kali memelihara.
Ada beberapa kesalahan yang bisa saja fatal dilakukan oleh pemilik anabul ketika mengadopsi kucing pertama kali. dilansir dari Keysivet dan Pawesome Cats, berikut ini merupakan enam kesalahan yang dilakukan pemilik anabul ketika adopsi kucing untuk pertama kali:
1. Tidak Memeriksakan Kesehatan
kesalahan pertama yang dilakukan pemilik anabul ketika adopsi kucing untuk pertama kali adalah tidak memeriksakan kesehatan mereka kepada dokter hewan. baik itu adopsi dari orang lain maupun menemukannya di jalanan kamu perlu memeriksakan kucing kamu ke dokter hewan untuk mendeteksi permasalahan yang ada.
mulai dari cacing parasit dan juga penyakit bawaan bisa dideteksi dini dengan memeriksakan kucing ke dokter hewan. dengan ini kamu bisa tahu lebih cepat apa yang terjadi dengan kucing kamu dan bisa merawatnya dengan baik di kemudian harinya.
2. Tidak Vaksin dan Obat Lain
kesalahan kedua yang dilakukan pemilik anabul ketika mengadopsi kucing adalah tidak melakukan vaksin dan juga memberikan obat-obatan lain kepada kucing tersebut. vaksin adalah salah satu hal yang paling penting dilakukan sebelum kamu memelihara seekor kucing baik di dalam maupun di luar rumah.
