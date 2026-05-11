Seru Abis! Tren Baru Cetak Screenshot Super Mario di Nintendo Switch

Fujifilm menghadirkan fitur instax AiR Studio™ dan Click to Collage pada aplikasi instax mini Link™ for Nintendo Switch™.
JawaPos.com - Di tengah tren berbagi momen gaming di media sosial, pengalaman bermain game kini tidak hanya berhenti di layar konsol. Banyak pengguna mulai mencari cara untuk mengabadikan screenshot dan momen favorit mereka menjadi sesuatu yang lebih personal, kreatif, hingga bisa dikoleksi secara fisik.
Melihat tren tersebut, Fujifilm menghadirkan fitur instax AiR Studio™ dan Click to Collage pada aplikasi instax mini Link™ for Nintendo Switch™. Pembaruan ini memungkinkan pengguna mengubah screenshot dan momen favorit mereka di Nintendo Switch™ menjadi cetakan foto instax™ mini yang lebih personal dan one-of-a-kind dengan sentuhan elemen khas dunia Super Mario.
Aplikasi gratis yang dapat diunduh ini kompatibel dengan seluruh seri printer smartphone instax mini Link™, termasuk instax mini Link 3™, serta mendukung Nintendo Switch™ dan Nintendo Switch™ 2.
Melalui fitur instax AiR Studio™, pengguna dapat membuat hasil cetakan menggunakan berbagai elemen dari Mushroom Kingdom. Pengguna dapat menambahkan karakter, item, hingga elemen visual lainnya untuk menciptakan hasil foto yang lebih ekspresif dan immersive.
“Banyak pengguna saat ini menikmati game bukan hanya untuk dimainkan, tetapi juga untuk berbagi pengalaman bermain mereka di media sosial. Karena itu, kami ingin memberikan cara yang lebih menyenangkan bagi pengguna untuk menyimpan dan membagikan momen favorit mereka, tidak hanya secara digital tetapi juga dalam bentuk fisik melalui instax™,” ujar Presiden Direktur FUJIFILM Indonesia, Masato Yamamoto dalam keterangannya, dikutip Senin (11/5).
Selain fitur instax AiR Studio™, aplikasi ini juga menghadirkan Click to Collage yang memungkinkan pengguna menikmati pengalaman layaknya photo booth digital. Fitur ini secara otomatis mengambil enam gambar dalam interval tiga detik, kemudian menggabungkannya menjadi satu kolase bertema Super Mario lengkap dengan karakter, item, dan elemen khas lainnya dari dunia permainan tersebut.
Sejak pertama kali diluncurkan, aplikasi instax mini Link™ for Nintendo Switch™ terus menghadirkan berbagai cara kreatif untuk mengintegrasikan karakter favorit pengguna ke dalam hasil cetakan instax™ mereka.
Menurut Yamamoto, pembaruan terbaru ini juga menjadi bagian dari upaya Fujifilm untuk menghadirkan pengalaman yang lebih relevan dengan gaya hidup generasi muda yang gemar berbagi momen dan mengekspresikan kreativitas mereka.
Aplikasi instax mini Link™ for Nintendo Switch™ juga memungkinkan pengguna menambahkan frame dan stiker karakter Nintendo ke screenshot yang diambil melalui fitur capture pada Nintendo Switch™. Screenshot tersebut kemudian dapat dikirim ke smartphone pengguna dan dicetak menggunakan film instax™ mini instan yang dijual terpisah.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan