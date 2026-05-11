Seru Abis! Tren Baru Cetak Screenshot Super Mario di Nintendo Switch

JawaPos.com - Di tengah tren berbagi momen gaming di media sosial, pengalaman bermain game kini tidak hanya berhenti di layar konsol. Banyak pengguna mulai mencari cara untuk mengabadikan screenshot dan momen favorit mereka menjadi sesuatu yang lebih personal, kreatif, hingga bisa dikoleksi secara fisik.

Melihat tren tersebut, Fujifilm menghadirkan fitur instax AiR Studio™ dan Click to Collage pada aplikasi instax mini Link™ for Nintendo Switch™. Pembaruan ini memungkinkan pengguna mengubah screenshot dan momen favorit mereka di Nintendo Switch™ menjadi cetakan foto instax™ mini yang lebih personal dan one-of-a-kind dengan sentuhan elemen khas dunia Super Mario.

Aplikasi gratis yang dapat diunduh ini kompatibel dengan seluruh seri printer smartphone instax mini Link™, termasuk instax mini Link 3™, serta mendukung Nintendo Switch™ dan Nintendo Switch™ 2.

Melalui fitur instax AiR Studio™, pengguna dapat membuat hasil cetakan menggunakan berbagai elemen dari Mushroom Kingdom. Pengguna dapat menambahkan karakter, item, hingga elemen visual lainnya untuk menciptakan hasil foto yang lebih ekspresif dan immersive.

“Banyak pengguna saat ini menikmati game bukan hanya untuk dimainkan, tetapi juga untuk berbagi pengalaman bermain mereka di media sosial. Karena itu, kami ingin memberikan cara yang lebih menyenangkan bagi pengguna untuk menyimpan dan membagikan momen favorit mereka, tidak hanya secara digital tetapi juga dalam bentuk fisik melalui instax™,” ujar Presiden Direktur FUJIFILM Indonesia, Masato Yamamoto dalam keterangannya, dikutip Senin (11/5).

Selain fitur instax AiR Studio™, aplikasi ini juga menghadirkan Click to Collage yang memungkinkan pengguna menikmati pengalaman layaknya photo booth digital. Fitur ini secara otomatis mengambil enam gambar dalam interval tiga detik, kemudian menggabungkannya menjadi satu kolase bertema Super Mario lengkap dengan karakter, item, dan elemen khas lainnya dari dunia permainan tersebut.

Sejak pertama kali diluncurkan, aplikasi instax mini Link™ for Nintendo Switch™ terus menghadirkan berbagai cara kreatif untuk mengintegrasikan karakter favorit pengguna ke dalam hasil cetakan instax™ mereka.

Menurut Yamamoto, pembaruan terbaru ini juga menjadi bagian dari upaya Fujifilm untuk menghadirkan pengalaman yang lebih relevan dengan gaya hidup generasi muda yang gemar berbagi momen dan mengekspresikan kreativitas mereka.