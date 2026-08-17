Cuaca Lagi Panas? Tips Memilih Air Berkualitas Agar Tubuh Terhidrasi

Marketing Director AQUA Adisti Nirmala di Teras Adem di Blok M Hub, Sabtu (15/8)/(Dimas Choirul/Jawapos.com).

JawaPos.com - Cuaca panas yang belakangan terasa di sejumlah wilayah Indonesia membuat tubuh lebih mudah kehilangan cairan, terutama bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan.

Karena itu, menjaga kecukupan cairan menjadi penting agar tubuh tetap terhidrasi selama beraktivitas di tengah cuaca terik.

Selain jumlah cairan yang dikonsumsi, kualitas air minum juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Air dengan kandungan mineral alami disebut dapat mendukung kebutuhan tubuh dalam menjaga kondisi fisik selama beraktivitas.

Marketing Director AQUA Adisti Nirmala mengatakan, pemilihan air minum dengan kandungan mineral alami penting untuk membantu menjaga kondisi tubuh tetap baik, termasuk ketika masyarakat menjalani aktivitas dengan mobilitas tinggi.

“Pertama harus dipastikan hidup sehatnya, gaya hidup sehatnya, hidrasi yang baik dari air yang sehat dan berkualitas,” kata Adisty di kawasan Blok M Hub, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8).

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Menurut dia, kebutuhan untuk menjaga hidrasi semakin relevan bagi generasi muda yang memiliki aktivitas dan mobilitas tinggi. Kecukupan cairan menjadi bagian dari kebiasaan hidup sehat yang perlu diperhatikan dalam keseharian.

“Jadi kita benar-benar ingin mengajak seluruh warga Indonesia, masyarakat Indonesia untuk selalu memastikan hidrasi yang baik dan berkualitas, yang sehat, dan juga selalu tetap adem,” ujar Adisti.

Pesan tersebut turut diangkat dalam rangkaian kegiatan AQUA Ademin Indonesia di Blok M Hub, Jakarta Selatan, pada 15-22 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menggabungkan aktivitas bertema kemerdekaan dengan pesan mengenai kebiasaan menjaga hidrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai pusat pengalaman, Teras Adem menghadirkan sejumlah aktivitas interaktif. Salah satunya Adem Meter Challenge yang mengajak pengunjung mengukur tingkat “ke-Adem-an” melalui senyuman.

Pengunjung juga dapat mengikuti Digital Stamp Card Challenge dengan mengabadikan sejumlah momen di area aktivasi. Selain itu, berbagai lomba khas 17 Agustus seperti Balap Kipas, Oper Estafet Adem, dan AQUA Adem Match turut digelar.

Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut dengan Parade Kemerdekaan Kaum Adem Indonesia pada 16 Agustus 2026 yang melibatkan komunitas dan KOL di kawasan Blok M.

Sementara itu, rangkaian kegiatan akan ditutup dengan kejutan “Surprise Bikin Adem Kaum Adem!” pada 22 Agustus melalui pertunjukan musik secara spontan di kawasan Blok M Hub.

Melalui rangkaian tersebut, pesan mengenai pentingnya menjaga hidrasi dikemas bersamaan dengan aktivitas dan momen kebersamaan masyarakat selama periode perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.







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Marketing Director AQUA Adisti Nirmala di Teras Adem di Blok M Hub, Sabtu (15/8)/(Dimas Choirul/Jawapos.com).