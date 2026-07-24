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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 05.01 WIB

5 Cara Sederhana Membuat Rambut Tetap Wangi dan Segar Saat Cuaca Panas

ilustrasi rambut yang wangi. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi rambut yang wangi. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Cuaca panas sering kali membuat rambut lebih mudah terasa lepek dan mengeluarkan aroma kurang sedap.

Suhu tinggi dapat meningkatkan produksi minyak pada kulit kepala, sementara keringat dan kelembapan yang menumpuk dapat membuat rambut lebih mudah menangkap debu maupun polusi dari lingkungan sekitar.

Banyak produk perawatan rambut menawarkan aroma harum secara instan, tetapi sebagian di antaranya mengandung bahan yang berpotensi kurang baik jika digunakan dalam jangka panjang.

Dengan perawatan alami dan kebiasaan sederhana, rambut tetap bisa terasa segar serta memiliki aroma yang menyenangkan meski berada di tengah cuaca panas.

Dikutip dari English Jagran, berikut lima tips untuk menjaga rambut tetap wangi dan segar sepanjang hari.

1. Minyak esensial

Minyak esensial seperti lavender, peppermint, dan tea tree memberikan aroma segar pada rambut.

Aromanya tidak hanya menyenangkan, tetapi juga baik untuk kulit kepala dan rambut.

Anda dapat mengaplikasikan minyak esensial ini dengan mencampurkan beberapa tetesnya dengan minyak minyak kelapa atau jojoba.

Oleskan pada ujung rambut. Anda juga dapat menambahkan beberapa tetes ke dalam kondisioner atau sampo agar rambut harum setelah setiap kali keramas. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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