6 Kodam Baru Diresmikan, Pengisian Pasukan dan Fasilitas Dilakukan Bertahap 

JawaPos.com - TNI AD bakal memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk 6 kodam baru. Termasuk mengisi pasukan yang dibutuhkan. Semua itu dilakukan secara bertahap.

”Untuk sarana prasarana dan personel, penataannya dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta prioritas operasional,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono pada Selasa (6/10).

Untuk kebutuhan personel atau pasukan, pengisian organisasi 6 kodam baru tersebut dilakukan secara bertahap. Semua dilakukan sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan kompetensi dan kemampuan masing-masing personel.

”Demikian juga sarana prasarana, terus dipenuhi dan disempurnakan dengan mengoptimalkan aset serta fasilitas yang tersedia,” ujarnya.

TNI AD, lanjut Donny, berharap kehadiran 6 kodam baru semakin memperkuat sinergi antara TNI AD, pemerintah daerah, Polri, dan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung pembangunan nasional.

Menurut dia, TNI AD berkomitmen kuat memberikan dukungan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan, termasuk dalam menghadapi berbagai persoalan di wilayah seperti penanggulangan bencana, pelaksanaan program ketahanan pangan, serta pembangunan daerah.

”Dengan rentang kendali yang semakin efektif, kami berharap koordinasi di daerah dapat berjalan semakin cepat dan optimal,” harapnya.

TNI AD ingin keberadaan 6 kodam tersebut tidak hanya memperkuat kesiapan pertahanan wilayah, melainkan juga semakin meningkatkan kontribusi TNI AD dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.