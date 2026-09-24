Makna Nama KRI Sriwijaya-100, Kapal Induk Pertama Indonesia yang Baru Diresmikan

Kapal induk pertama Indonesia resmi bernama KRI Sriwijaya-100. Mulai Kamis (24/9) seluruh awak kapal tersebut adalah prajurit TNI AL. (Puspen TNI)
JawaPos.com - Kapal induk pertama Indonesia resmi bernama KRI Sriwijaya-100 sejak Kamis (24/9) dan 100 persen diawaki prajurit TNI AL.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkap alasan pemilihan nama KRI Sriwijaya-100 untuk kapal induk pertama TNI AL tersebut.
Menurut dia, Sriwijaya adalah nama salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia, dan usianya lebih tua dari Majapahit. Itu menjadi alasan utama pemilihan nama kapal.
”Dan itu membawa kejayaan kemaritiman di era masa lalu, harapannya dengan penamaan itu kita akan mengembalikan keemasan atau kejayaan kemaritiman Nusantara seperti yang lalu,” ucap Ali usai peresmian di Tanjung Priok Jakarta.
Peresmian nama KRI Sriwijaya dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Dermaga 107, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut).
Turut mendampingi Agus, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi, dan seluruh kepala staf.
Sebelum meresmikan penamaan KRI Sriwijaya-100, seluruh pejabat teras TNI menyaksikan penurunan Bendera Italia dan pengibaran Bendera Merah Putih di atas kapal tersebut.
Juga dilakukan pengukuhan komandan kapal yang kini sudah resmi diduduki oleh Kolonel Laut (P) Mochamad Fuad Hasan.
”Alhamdulillah semua berjalan lancar dan kondisi kapal seperti yang bapak-bapak, ibu-ibu sudah lihat ke dalam, kondisinya masih sangat baik, siap operasional. Namun, kami juga merencanakan untuk mengisi kapal ini dengan peralatan komunikasi terutamanya yang versi Indonesia,” terang Ali.
Orang nomor satu di TNI AL itu menyebut, saat ini KRI Sriwijaya-100 masih mengandalkan peralatan komunikasi berstandar NATO.
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