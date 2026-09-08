Jepang Kirim 3 Helikopter Bantu Indonesia Padamkan Karhutla di Kalimantan

JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan telah menyita perhatian Indonesia. Sebagai salah satu mitra di berbagai bidang, pemerintah Jepang mengirimkan bantuan untuk memadamkan karhutla di salah satu pulau terbesar di dunia itu.

Pemerintah Jepang pun mengerahkan tiga unit helikopter CH-47 Chinook dan 180 personel untuk membantu Pemerintah Indonesia memadamkan karhutla di Kalimantan. Bantuan diangkut menggunakan kapal JS Kunisaki dan dijadwalkan tiba di Terminal Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat, pada Rabu (9/9).

Sekretaris Jenderal Kemenhan Letjen TNI Tri Budi Utomo menjelaskan, helikopter tersebut diangkut menggunakan kapal JS Kunisaki yang membawa sekitar 150 awak kapal.

"Setelah kedatangan tentunya tidak serta-merta langsung digunakan dalam operasi, tetapi akan dilakukan tahapan penyiapan sistem dan flight test untuk memastikan seluruh aspek kesiapan dan keselamatan penerbangan terpenuhi," ujar Tri di kantor BNPB Selasa (8/9).

Jika seluruh tahapan uji coba berjalan sesuai rencana, ketiga helikopter pemadam tersebut dijadwalkan beroperasi pada 12-19 September mendatang dengan penyesuaian kondisi di lapangan.

Implementasi Kerja Sama Diplomasi Pertahanan

Tri menegaskan kehadiran bantuan dari Jepang ini merupakan wujud nyata penerapan Defense Cooperation Arrangement (DCA) yang ditandatangani kedua negara pada 4 Mei lalu. Salah satu poin krusial dalam kesepakatan tersebut adalah kerja sama pengelolaan bencana atau Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).

Langkah ini juga menjadi bagian dari kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Jepang dalam kerangka diplomasi pertahanan serta kemanusiaan. Tri menegaskan bahwa masuknya peralatan dari luar negeri ini bertujuan memperkuat kapasitas penanganan di lapangan, bukan menggantikan peran utama pemerintah dalam memadamkan api.

"Kami ingin menegaskan bahwa dukungan Jepang berfungsi memperkuat, bukan menggantikan kemampuan nasional Indonesia. Seluruh kemampuan nasional tetap dikerahkan," tegasnya.