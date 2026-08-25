Kapal Induk Garibaldi Dikawal Fregat saat Lintasi Laut Merah-Laut Arab

Kapal induk Giuseppe Garibaldi Dari Italia. (Wikipedia)
JawaPos.com - Perjalanan Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari Italia menuju Indonesia mendapat pengawalan kapal-kapal fregat. Terutama saat melintasi Laut Merah sampai Laut Arab.
Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul menjelaskan, minimal akan ada 2 kapal fregat yang menjaga kapal induk tersebut dalam pelayarannya.
”Selama melintasi Laut Merah-Teluk Aden-Laut Arab, (Garibaldi) akan dikawal oleh beberapa kapal fregat Italia,” kata dia pada Selasa (25/8).
Tidak hanya kapal fregat Italia, kapal-kapal fregat milik TNI AL juga akan mengawal kedatangan kapal induk tersebut saat memasuki perairan Indonesia pada pertengahan bulan depan.
”Rencananya akan ada pengawalan minimal 2 KRI fregat Indonesia dan pesawat udara Puspenerbal pada saat memasuki perairan Indonesia,” imbuhnya,
Dalam kesempatan yang sama, TNI AL juga sudah berencana untuk melaksanakan uji coba di atas kapal induk tersebut. Nantinya unsur udara TNI AL akan mencoba on board.
Memulai Berlayar dari Italia Sejak 24 Agustus
Kapal Induk Giuseppe Garibaldi memulai pelayaran dari Italia menuju Indonesia pada Senin malam (24/8).
Alat utama sistem persenjataan (alutsista) terbaru TNI AL itu akan singgah di Arab Saudi.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengungkapkan bahwa pelayaran tersebut sudah sesuai rencana awal.
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