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Rian Alfianto
Selasa, 25 Agustus 2026 | 15.28 WIB

5 Pilihan Kapal Makassar-Bima, Cek Jadwal dan Durasi Perjalananya

KM Binaiya. (Istimewa) - Image

KM Binaiya. (Istimewa)

JawaPos.com - Bagi kamu yang ingin bepergian dari Makassar ke Bima menggunakan kapal laut, ada sejumlah pilihan kapal PELNI yang bisa menjadi alternatif perjalanan.

Berdasarkan jadwal yang tersedia, terdapat lima keberangkatan yang bisa dipertimbangkan, mulai dari KM Binaiya, KM Leuser hingga KM Tilongkabila, dengan harga tiket sekitar Rp 272 ribu.

Rute Makassar-Bima menjadi salah satu pilihan transportasi laut bagi penumpang yang ingin menuju Pulau Sumbawa dari Sulawesi Selatan. Selain menawarkan tarif yang relatif terjangkau, perjalanan dengan kapal juga memungkinkan penumpang membawa lebih banyak barang dibandingkan moda transportasi tertentu.

Pilihan kapal Makassar-Bima

Ada lima jadwal keberangkatan yang dapat menjadi referensi perjalanan. Jadwal ini mencakup keberangkatan pada September hingga awal Oktober.

1. KM Binaiya – 3 September

KM Binaiya dijadwalkan melayani perjalanan dari Makassar menuju Bima pada 3 September. Kapal ini dapat menjadi pilihan bagi penumpang yang membutuhkan keberangkatan pada awal September.

2. KM Leuser – 5 September

Selanjutnya ada KM Leuser yang dijadwalkan berlayar pada 5 September.
Dengan selisih dua hari dari jadwal KM Binaiya, keberangkatan ini bisa menjadi alternatif bagi penumpang yang belum dapat berangkat pada 3 September.

3. KM Tilongkabila – 13 September

Editor: Bintang Pradewo
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