Kapal Makassar-Baubau: Jadwal, Tarif, dan Lama Perjalanan

JawaPos.com - Kapal Makassar-Baubau menjadi salah satu pilihan perjalanan laut menuju Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Untuk keberangkatan terdekat, calon penumpang bisa memilih sejumlah kapal PELNI mulai 28 Agustus 2026 dengan tarif tiket kelas Ekonomi sekitar Rp 232 ribu.

Selain PELNI, tersedia pula kapal swasta Dharma Kartika 3 dengan jadwal dan pilihan kelas yang berbeda.

Perjalanan laut dari Makassar menuju Baubau memang membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pesawat, tetapi jalur ini menawarkan alternatif transportasi bagi penumpang yang membawa lebih banyak barang, menginginkan perjalanan laut, maupun mencari pilihan perjalanan dengan tarif relatif terjangkau.

Jadwal kapal Makassar-Baubau terbaru Sejumlah kapal PELNI melayani rute Makassar-Baubau secara bergantian. Berdasarkan jadwal yang tersedia, berikut pilihan keberangkatan terdekat yang bisa menjadi acuan perjalanan:

1. KM Nggapulu

KM Nggapulu dijadwalkan berangkat dari Makassar menuju Baubau pada 28 Agustus 2026. Harga tiket kelas Ekonomi tercatat Rp 232 ribu.

2. KM Sinabung

KM Sinabung memiliki jadwal keberangkatan pada 31 Agustus 2026.

Untuk kelas Ekonomi, tarifnya Rp 232 ribu, sedangkan penumpang yang menginginkan fasilitas lebih tinggi dapat memilih kelas 1A dengan tarif Rp 673 ribu.