Resmi, Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari Italia Direstui DPR dalam Rapat Paripurna

Kapal induk Giuseppe Garibaldi Dari Italia. (Wikipedia)
JawaPos.com - Hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia ke Indonesia resmi disetujui oleh DPR melalui Rapat Paripurna (Rapur) pada Selasa (21/7). Ketua DPR Puan Maharani telah meminta persetujuan dari seluruh legislator di DPR terkait dengan penerimaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut.
”Sidang Dewan yang kami hormati, selanjutnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah Laporan Komisi I DPR RI atas persetujuan penerimaan hibah 1 unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia dapat kita setujui?” tanya Puan disambut persetujuan.
Sebelum mendapat persetujuan, Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono lebih dulu menyampaikan laporan mengenai pembahasan Komisi I DPR bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) terkait dengan hibah tersebut. Menurut dia, penerimaan hibah alutsista dari luar negeri merupakan langkah strategis.
Namun demikian, persetujuan dari DPR dalam konteks tersebut tidak kalah penting. Demi menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berlandaskan hukum, lanjut Budi, pemenuhan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mutlak dilaksanakan.
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”Dimana persetujuan DPR RI menjadi syarat konstitusional yang imperatif bagi setiap penerimaan hibah dari pemerintah atau lembaga asing,” ujarnya.
Budi mengungkapkan bahwa Komisi I DPR sudah mendapatkan tugas konstitusional untuk membahas Surat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor B/1845/M/VII/2026 tertanggal 7 Juli 2026 ihwal permohonan persetujuan penerimaan hibah alutsista dari Italia tersebut.
Sebagai bentuk tanggung jawab legislatif, masih kata Budi, Komisi I DPR menyelenggarakan rapat kerja bersama pemerintah yang diwakili oleh jajaran Kemhan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Mabes TNI, dan para kepala staf angkatan pada Senin (20/7).
Usai mendapat penjelasan dari Kemhan, seluruh fraksi di Komisi I DPR menyetujui hibah kapal induk tersebut. Nantinya Giuseppe Garibaldi akan berganti nama dan masuk dalam jajaran armada kapal perang TNI AL. Sejauh ini, pangkalan yang disiapkan berada di Lampung.
”Komisi I DPR RI secara bulat dan sepakat menyetujui penerimaan hibah alpalhankam dari luar negeri sebagaimana yang dimohonkan dalam Surat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor B/1845/M/VII/2026 tanggal 7 Juli 2026 berupa 1 unit kapal induk Italian Ship Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia,” jelasnya.
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