Lanal Lampung jadi Lokasi Berlabuh dan Sandar Kapal Induk Giuseppe Garibaldi

JawaPos.com - Pangkalan TNI AL (Lanal) Lampung disiapkan oleh Angkatan Laut sebagai lokasi berlabuh dan bersandar kapal induk Giuseppe Garibaldi.

Saat ini, proses pengadaan kapal induk pertama milik TNI AL itu terus bergulir. Fasilitas penunjangnya juga terus disiapkan.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksma TNI Tunggul menyampaikan bahwa pangkalan di Lampung disiapkan sebagai salah satu fasilitas berlabuh dan bersandar kapal induk buatan Italia tersebut.

Dia pun menekankan bahwa fasilitas berlabuh berbeda dengan dermaga untuk bersandar.

”Lampung merupakan salah satu pangkalan yang disiapkan untuk mengakomodir tempat labuh maupun bersandar dari (kapal induk Giuseppe) Garibaldi. Kalau labuh itu berlabuh jangkar berarti tidak membutuhkan dermaga. Tapi, kalau sandar itu berarti sandar di dermaga,” kata Tunggul kepada awak media pada Senin (13/7).

Tunggul menyampaikan bahwa instansinya menargetkan pembangunan fasilitas berlabuh dan sandar kapal induk Giuseppe Garibaldi selesai sebelum alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut tiba di Indonesia.

”Ini terus berjalan, terus berjalan. Sehingga harapannya sebelum Garibaldi sampai di Indonesia semuanya sudah siap,” jelas Perwira tinggi (pati) bintang satu TNI AL itu.

Tunggul pun menyatakan bahwa fasilitas berlabuh dan bersandar itu turut meliputi berbagai penunjang lain seperti fasilitas untuk tambat kapal dan pendukung operasional kapal lainnya.

Selain menyiapkan fasilitas pendukung di Indonesia, TNI AL juga sudah mengirimkan awal kapal ke Italia.