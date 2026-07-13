Lanal Lampung jadi Lokasi Berlabuh dan Sandar Kapal Induk Giuseppe Garibaldi

Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Denih Hendrata memeriksa kesiapan Lanal Lampung sebagai lokasi sandar dan labuh kapal induk Guseppe Garibaldi. (Koarmada Republik Indonesia)
JawaPos.com - Pangkalan TNI AL (Lanal) Lampung disiapkan oleh Angkatan Laut sebagai lokasi berlabuh dan bersandar kapal induk Giuseppe Garibaldi.
Saat ini, proses pengadaan kapal induk pertama milik TNI AL itu terus bergulir. Fasilitas penunjangnya juga terus disiapkan.
Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksma TNI Tunggul menyampaikan bahwa pangkalan di Lampung disiapkan sebagai salah satu fasilitas berlabuh dan bersandar kapal induk buatan Italia tersebut.
Dia pun menekankan bahwa fasilitas berlabuh berbeda dengan dermaga untuk bersandar.
”Lampung merupakan salah satu pangkalan yang disiapkan untuk mengakomodir tempat labuh maupun bersandar dari (kapal induk Giuseppe) Garibaldi. Kalau labuh itu berlabuh jangkar berarti tidak membutuhkan dermaga. Tapi, kalau sandar itu berarti sandar di dermaga,” kata Tunggul kepada awak media pada Senin (13/7).
Tunggul menyampaikan bahwa instansinya menargetkan pembangunan fasilitas berlabuh dan sandar kapal induk Giuseppe Garibaldi selesai sebelum alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut tiba di Indonesia.
”Ini terus berjalan, terus berjalan. Sehingga harapannya sebelum Garibaldi sampai di Indonesia semuanya sudah siap,” jelas Perwira tinggi (pati) bintang satu TNI AL itu.
Tunggul pun menyatakan bahwa fasilitas berlabuh dan bersandar itu turut meliputi berbagai penunjang lain seperti fasilitas untuk tambat kapal dan pendukung operasional kapal lainnya.
Selain menyiapkan fasilitas pendukung di Indonesia, TNI AL juga sudah mengirimkan awal kapal ke Italia.
”Kru dari Garibaldi sudah berada di Italia untuk melaksanakan serangkaian latihan sebelum pelaksanaan penyeberangan,” kata dia.
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland