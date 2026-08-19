Pesawat Tempur Rafale akan Dirawat di Indonesia, Menhan Sjafrie: Kita Mampu

Pesawat MRCA Rafale usai serah terima dari Pemerintah kepada TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memastikan pesawat tempur baru Dassault Rafale bakal dirawat di Indonesia.
Dia percaya diri anak-anak bangsa mampu melakukan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) modern tersebut.
”Pesawat tempur juga akan kita rawat di Indonesia. Rafale juga akan kita berikan tugas (kepada) GMF atau PTDI (untuk melakukan perawatan). Dan kita akan berdiri sendiri dalam perawatan,” kata Sjafrie, Rabu (19/8).
Keterangan itu disampaikan oleh Sjafrie usai hadir dalam acara penyerahan Pesawat Angkut Berat Hercules C-130H dengan nomor ekor A-1319.
Baca Juga:Detik-detik Pilot Rafale dari Skadron 12 TNI AU Ucapkan Selamat HUT ke-81 RI dari Dalam Kokpit
Pesawat milik TNI AU itu baru saja selesai dimodernisasi oleh Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia.
Menurut dia, modernisasi Pesawat C-130H merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kesiapan operasional, serta meningkatkan kemampuan mobilitas udara TNI AU dalam mendukung berbagai tugas pertahanan negara.
”Termasuk mendukung misi kemanusiaan,” beber Sjafrie lewat akun media sosial resminya.
Sebagai menhan, dia ingin Indonesia tidak hanya membeli alutsista dari luar negeri, melainkan turut memboyong sistemnya ke Indonesia.
Sehingga anak-anak bangsa bisa belajar dan menyerap seluruh teknologi yang disematkan pada alutsista tersebut.
”Bahwa kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri di dalam modernisasi alat angkut transportasi yang dimiliki oleh TNI AU, yang dikenal dengan Hercules C-130,” kata dia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1