Pesawat Tempur Rafale akan Dirawat di Indonesia, Menhan Sjafrie: Kita Mampu

JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memastikan pesawat tempur baru Dassault Rafale bakal dirawat di Indonesia.

Dia percaya diri anak-anak bangsa mampu melakukan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) modern tersebut.

”Pesawat tempur juga akan kita rawat di Indonesia. Rafale juga akan kita berikan tugas (kepada) GMF atau PTDI (untuk melakukan perawatan). Dan kita akan berdiri sendiri dalam perawatan,” kata Sjafrie, Rabu (19/8).

Keterangan itu disampaikan oleh Sjafrie usai hadir dalam acara penyerahan Pesawat Angkut Berat Hercules C-130H dengan nomor ekor A-1319.

Pesawat milik TNI AU itu baru saja selesai dimodernisasi oleh Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia.

Menurut dia, modernisasi Pesawat C-130H merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kesiapan operasional, serta meningkatkan kemampuan mobilitas udara TNI AU dalam mendukung berbagai tugas pertahanan negara.

”Termasuk mendukung misi kemanusiaan,” beber Sjafrie lewat akun media sosial resminya.

Sebagai menhan, dia ingin Indonesia tidak hanya membeli alutsista dari luar negeri, melainkan turut memboyong sistemnya ke Indonesia.

Sehingga anak-anak bangsa bisa belajar dan menyerap seluruh teknologi yang disematkan pada alutsista tersebut.

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