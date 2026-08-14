Intelijen Temukan Ancaman Rudal Iran, Alasan yang Bikin Trump Terpaksa Ganti Pesawat

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump ketahuan diam-diam dipindahkan dari Air Force One setelah intelijen AS menemukan ancaman spesifik yang diduga berasal dari Iran, termasuk kemungkinan serangan rudal permukaan ke udara terhadap pesawat yang membawanya.

Temuan itu membuat aparat keamanan mengubah rencana perjalanan Trump saat meninggalkan Turki setelah KTT NATO baru-baru ini.

Alasan di balik pergantian pesawat tersebut baru terungkap setelah laporan terbaru mengenai operasi pengamanan rahasia yang berlangsung pada 8 Juli di Ankara.

Menurut informasi yang dikutip The New York Times dari dua pejabat AS yang mengetahui ancaman tersebut, badan intelijen Amerika Serikat mengklaim telah memperoleh penilaian berdasarkan beberapa sumber intelijen.

Salah satu informasi yang paling mengkhawatirkan adalah adanya ancaman spesifik terhadap pesawat kepresidenan.

Pejabat AS disebut mengetahui kemungkinan adanya rudal permukaan-ke-udara yang ditujukan untuk pesawat Trump.

Ancaman itu kemudian menjadi alasan penting di balik keputusan untuk menyembunyikan keberadaan Trump dan mengganti pesawat yang digunakannya untuk meninggalkan Turki.

Informasi intelijen yang diterima Amerika Serikat menunjukkan bahwa ancaman tersebut cukup spesifik.