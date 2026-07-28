Intensifkan Penanggulangan Karhutla, TNI Gelar Apel Satgas di Lanud Halim Perdanakusuma

JawaPos.com - Mabes TNI menggelar Apel Gelar Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Jaktim), pada Selasa (28/7). Melalui apel tersebut, penanggulangan karhutla diintensifkan.

Wakil asisten Operasi (Waasops) Panglima TNI Marsekal Muda TNI M. Taufik Arasj memimpin secara langsung apel tersebut. Dia menyatakan bahwa apel dilaksanakan sebagai wujud kesiapan personel, alutsista, dan sarana pendukung dalam menghadapi potensi karhutla.

Dalam kesempatan itu, Taufik membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Mabes TNI menegaskan bahwa peran para prajurit menjadi bagian penting dalam mendukung penanggulangan karhutla secara terpadu. Mulai dari pencegahan hingga pemulihan pascabencana.

”Kehadiran TNI harus mampu memperkuat upaya pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana,” kata dia dikutip dari keterangan resmi Mabes TNI.

Tidak hanya itu, TNI turut menekankan, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada upaya pemadaman api, melainkan harus diawali dengan langkah-langkah pencegahan yang efektif dan terkoordinasi antara satu instansi dengan instansi lainnya.

”Keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari kemampuan memadamkan api, tetapi juga dari keberhasilan mencegah munculnya titik api dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat,” ujarnya.

Mabes TNI optimistis dengan sinergi, koordinasi, dan dedikasi seluruh personel, Satgas Penanggulangan Karhutla mampu menjalankan tugas secara optimal. Sehingga kehadiran para prajurit TNI dalam satgas tersebut dapat terasa manfaatnya.

”Saya yakin, dengan kerja sama yang solid dan koordinasi yang baik, Satgas Penanganan Karhutla Tahun 2026 akan mampu melaksanakan tugas secara optimal demi melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung ketahanan nasional,” ucap dia.

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