Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Minggu, 19 Juli 2026 | 23.46 WIB

Antisipasi Karhutla, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan demi Generasi Mendatang

Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan menyoroti potensi musim kemarau panjang pada 2026 yang diperkirakan dipengaruhi fenomena Super El Nino.. (Istimewa) - Image

Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan menyoroti potensi musim kemarau panjang pada 2026 yang diperkirakan dipengaruhi fenomena Super El Nino.. (Istimewa)

JawaPos.com – Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sebagai upaya menjaga masa depan generasi penerus. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Riau Bhayangkara Run 2026 di Kota Pekanbaru, Minggu (19/7).

Kegiatan yang diikuti sekitar 15 ribu pelari itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Mengusung tema "Run with Purpose, Move Forward with Riau", ajang tersebut sekaligus menjadi sarana mengampanyekan gerakan Riau Lawan Karhutla sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Tidak hanya diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, Riau Bhayangkara Run 2026 juga menarik perhatian pelari mancanegara yang berasal dari Prancis, Kenya, Malaysia, dan Singapura.

Selain sebagai ajang olahraga, kegiatan tersebut dimanfaatkan Polda Riau untuk memperkuat edukasi mengenai pentingnya pelestarian lingkungan melalui implementasi program Green Policing yang terus digaungkan.

Sebagai bentuk nyata komitmen terhadap konservasi alam, setiap peserta menerima boneka anak gajah Nona Seroja sebagai simbol perlindungan satwa liar di Riau.

Mereka juga memperoleh bibit pohon trembesi yang diharapkan dapat ditanam sebagai bagian dari gerakan penghijauan sekaligus mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Dalam kesempatan itu, Irjen Herry Heryawan menegaskan bahwa Riau Bhayangkara Run bukan sekadar perlombaan lari, melainkan momentum untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian alam.

“Melalui tema Riau Lawan Karhutla, mari kita bersama-sama menjaga gajah, menjaga harimau, dan menjaga lingkungan agar tetap lestari,” kata Herry.

Ia juga mengajak seluruh peserta menjadikan kegiatan tersebut sebagai awal untuk membangun semangat positif sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menjaga lingkungan.

Menurut Herry, masyarakat perlu mengubah cara pandang terhadap alam. Lingkungan hidup merupakan aset berharga yang harus dijaga agar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Ribuan Titik Panas Kepung Kalimantan, DPR Minta Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla - Image
Nasional

Ribuan Titik Panas Kepung Kalimantan, DPR Minta Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla

Sabtu, 18 Juli 2026 | 19.03 WIB

Optimalkan Penanggulangan Karhutla, Kemenhut Evaluasi Standar Personel dan Peralatan Manggala Agni - Image
Nasional

Optimalkan Penanggulangan Karhutla, Kemenhut Evaluasi Standar Personel dan Peralatan Manggala Agni

Rabu, 15 Juli 2026 | 01.16 WIB

Menhut Tegaskan Tekan Karhutla saat Musim Kemarau Panjang dengan Modifikasi Cuaca - Image
Nasional

Menhut Tegaskan Tekan Karhutla saat Musim Kemarau Panjang dengan Modifikasi Cuaca

Selasa, 14 Juli 2026 | 23.48 WIB

Terpopuler

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria - Image
1

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

2

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

3

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

4

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

5

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

6

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

7

Usai Timnas Inggris Gagal ke Final Piala Dunia 2026, Gary Neville dan Roy Keane Saling Adu Pendapat

8

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

9

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

10

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore