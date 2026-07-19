Antisipasi Karhutla, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan demi Generasi Mendatang

JawaPos.com – Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sebagai upaya menjaga masa depan generasi penerus. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Riau Bhayangkara Run 2026 di Kota Pekanbaru, Minggu (19/7).

Kegiatan yang diikuti sekitar 15 ribu pelari itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Mengusung tema "Run with Purpose, Move Forward with Riau", ajang tersebut sekaligus menjadi sarana mengampanyekan gerakan Riau Lawan Karhutla sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Tidak hanya diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, Riau Bhayangkara Run 2026 juga menarik perhatian pelari mancanegara yang berasal dari Prancis, Kenya, Malaysia, dan Singapura.

Selain sebagai ajang olahraga, kegiatan tersebut dimanfaatkan Polda Riau untuk memperkuat edukasi mengenai pentingnya pelestarian lingkungan melalui implementasi program Green Policing yang terus digaungkan.

Sebagai bentuk nyata komitmen terhadap konservasi alam, setiap peserta menerima boneka anak gajah Nona Seroja sebagai simbol perlindungan satwa liar di Riau.

Mereka juga memperoleh bibit pohon trembesi yang diharapkan dapat ditanam sebagai bagian dari gerakan penghijauan sekaligus mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Dalam kesempatan itu, Irjen Herry Heryawan menegaskan bahwa Riau Bhayangkara Run bukan sekadar perlombaan lari, melainkan momentum untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian alam.

“Melalui tema Riau Lawan Karhutla, mari kita bersama-sama menjaga gajah, menjaga harimau, dan menjaga lingkungan agar tetap lestari,” kata Herry.

Ia juga mengajak seluruh peserta menjadikan kegiatan tersebut sebagai awal untuk membangun semangat positif sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menjaga lingkungan.