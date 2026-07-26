Kebakaran Hutan Hebat Melanda Prancis, Aicu Evakuasi hingga 220 ribu Orang

ILUSTRASI KEBAKARAN HUTAN. Guru Besar Kehutanan IPB Bambang Hero Saharjo digugat pengusaha yang terlibat kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sebesar Rp 500 miliar. (Yudi Handoyo/Jawapos.com)
JawaPos.com - Kebakaran hutan yang kian meluas di Prancis barat daya telah memaksa sekitar 220 ribu orang mengungsi. Ihwal hal ini dilaporkan stasiun televisi BFMTV pada Minggu (26/7), mengutip otoritas di Prefektur Gironde.
Perdana Menteri Sebastien Lecornu pada Sabtu (25/7) mengatakan bahwa lebih dari 140 ribu orang telah dievakuasi akibat kebakaran yang menyebar dengan cepat di bagian barat daya.
Menurut laporan tersebut, kebakaran besar di Gironde, yang telah melanda daerah sekitar Teluk Arcachon, telah melalap 42 ribu hektare lahan di wilayah tersebut.
Prancis telah berjuang melawan kebakaran hutan pada saat gelombang panas yang belum pernah terjadi sebelumnya.
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Presiden Emmanuel Macron pada 16 Juli mengatakan bahwa negara itu tengah menghadapi jumlah kebakaran hutan tertinggi pada musim panas sejak akhir Perang Dunia II.
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