Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Bantah Pihaknya Kerahkan Prajurit ke Mapolda Metro Jaya

JawaPos.com - Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen TNI Muhamad Nas membantah adanya pengerahan prajurit ke Markas Polda Metro Jaya sebagaimana dinarasikan dalam video yang beredar di media sosial.

Nas di Jakarta, Kamis, menegaskan informasi mengenai pengerahan prajurit tersebut tidak benar. "Beritanya tidak benar," katanya, seperti dikutip dari Antara.

Nas tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai video yang beredar tersebut. Isu itu muncul setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah orang bersenjata laras panjang dan mengenakan seragam loreng berada di lingkungan Polda Metro Jaya, tepatnya di depan Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus.