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Antara
Kamis, 9 Juli 2026 | 23.07 WIB

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Bantah Pihaknya Kerahkan Prajurit ke Mapolda Metro Jaya

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Brigjen TNI Muhammad Nas. (Istimewa) - Image

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Brigjen TNI Muhammad Nas. (Istimewa)

JawaPos.com - Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen TNI Muhamad Nas membantah adanya pengerahan prajurit ke Markas Polda Metro Jaya sebagaimana dinarasikan dalam video yang beredar di media sosial. 

Nas di Jakarta, Kamis, menegaskan informasi mengenai pengerahan prajurit tersebut tidak benar. "Beritanya tidak benar," katanya, seperti dikutip dari Antara.

Nas tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai video yang beredar tersebut. Isu itu muncul setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah orang bersenjata laras panjang dan mengenakan seragam loreng berada di lingkungan Polda Metro Jaya, tepatnya di depan Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

Berdasarkan narasi yang menyertai video, peristiwa tersebut disebut terjadi pada Kamis dini hari. Namun, hingga kini belum diketahui secara pasti tujuan keberadaan mereka di kawasan Polda Metro Jaya. Hingga Kamis siang, Polda Metro Jaya juga belum memberikan keterangan resmi terkait video tersebut.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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