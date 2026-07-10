Logo JawaPos
HomeHankam
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Jumat, 10 Juli 2026 | 14.45 WIB

Ratusan Pati TNI Naik Pangkat, Kapuspen Resmi Jadi Jenderal Bintang Dua

Kapuspen TNI Mayjen TNI Nas berjabat tangan dengan Irjen TNI Laksamana Madya TNI Hersan usai upacara kenaikan pangkat di Mabes TNI pada Kamis (9/7). (Puspen TNI) - Image

Kapuspen TNI Mayjen TNI Nas berjabat tangan dengan Irjen TNI Laksamana Madya TNI Hersan usai upacara kenaikan pangkat di Mabes TNI pada Kamis (9/7). (Puspen TNI)

JawaPos.com - Inspektur Jenderal TNI Laksaman Madya TNI Hersan memimpin secara langsung Upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat 105 perwira tinggi (pati) TNI di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/7). Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas resmi menjadi jenderal bintang dua TNI AD.

Dalam keterangan resmi yang diautentikasi oleh Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi ratusan pati TNI yang mendapat kenaikan pangkat dalam upacara tersebut terdiri atas 44 pati TNI AD, 31 pati TNI AL, dan 30 pati TNI AU. Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan negara kepada para pati.

”Atas dedikasi, kinerja dalam melaksanakan tugas serta pengabdiannya kepada TNI, bangsa dan negara,” ungkap Agung dikutip pada Jumat (10/7).

Agung menegaskan bahwa kenaikan pangkat bagi pati TNI adalah wujud kepercayaan negara sekaligus amanah yang harus diemban dengan penuh rasa tanggung jawab. Lewat momentum tersebut, para pati TNI diharapkan terus memperkuat profesionalisme, soliditas, dan pengabdian kepada bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia.

Khusus Mayjen Nas, TNI memberikan kepercayaan kepada salah seorang jenderal bintang dua Angkatan Darat tersebut untuk menjadi kapuspen TNI menggantikan Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah. Nas merupakan jenderal TNI AD yang berpengalaman menduduki sejumlah jabatan penting. Dia merupakan abituren Akademi Militer (Akmil) 1998.

Nas tercatat sebagai salah seorang putra kelahiran Agam, Sumatera Barat (Sumbar). Beberapa jabatan strategis yang dia emban sebelum menjadi kapuspen TNI adalah asisten intelijen kepala staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), komandan Kodim 0824/Jember, komandan Kodim 0101/Kota Banda Aceh, dan asisten intelijen kepala staf Kodam II/Sriwijaya.

Dengan jabatan baru yang dia emban sejak Kamis, 21 Mei 2026, Nas kini menjadi wajah TNI dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Jabatan itu sekaligus menjadi jalan bagi dirinya untuk mendapat kenaikan pangkat dari brigjen TNI menjadi mayjen TNI. Dalam pertemuan bersama awak media beberapa waktu lalu, dia menegaskan akan bekerja sebaik mungkin.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Profil Irjen Suhendri, Jenderal Bintang 2 Polri Komandan Upacara Hari Bhayangkara ke-80 - Image
Nasional

Profil Irjen Suhendri, Jenderal Bintang 2 Polri Komandan Upacara Hari Bhayangkara ke-80

Rabu, 1 Juli 2026 | 18.37 WIB

Diisi oleh Jenderal Bintang Dua, Board of Peace Tunjuk Indonesia Jadi Wakil Komandan ISF di Gaza - Image
Internasional

Diisi oleh Jenderal Bintang Dua, Board of Peace Tunjuk Indonesia Jadi Wakil Komandan ISF di Gaza

Jumat, 20 Februari 2026 | 16.05 WIB

Prajurit TNI Jaga Rumah JAM Pidsus Febrie Adriansyah dan Datangi Polda Metro Jaya, YLBHI Minta Presiden Turun Tangan - Image
Kasuistika

Prajurit TNI Jaga Rumah JAM Pidsus Febrie Adriansyah dan Datangi Polda Metro Jaya, YLBHI Minta Presiden Turun Tangan

Jumat, 10 Juli 2026 | 01.06 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

4

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

5

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

6

10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo

7

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

8

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

9

Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama

10

Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore