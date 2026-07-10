Ratusan Pati TNI Naik Pangkat, Kapuspen Resmi Jadi Jenderal Bintang Dua

Kapuspen TNI Mayjen TNI Nas berjabat tangan dengan Irjen TNI Laksamana Madya TNI Hersan usai upacara kenaikan pangkat di Mabes TNI pada Kamis (9/7). (Puspen TNI)
JawaPos.com - Inspektur Jenderal TNI Laksaman Madya TNI Hersan memimpin secara langsung Upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat 105 perwira tinggi (pati) TNI di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/7). Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas resmi menjadi jenderal bintang dua TNI AD.
Dalam keterangan resmi yang diautentikasi oleh Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi ratusan pati TNI yang mendapat kenaikan pangkat dalam upacara tersebut terdiri atas 44 pati TNI AD, 31 pati TNI AL, dan 30 pati TNI AU. Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan negara kepada para pati.
”Atas dedikasi, kinerja dalam melaksanakan tugas serta pengabdiannya kepada TNI, bangsa dan negara,” ungkap Agung dikutip pada Jumat (10/7).
Agung menegaskan bahwa kenaikan pangkat bagi pati TNI adalah wujud kepercayaan negara sekaligus amanah yang harus diemban dengan penuh rasa tanggung jawab. Lewat momentum tersebut, para pati TNI diharapkan terus memperkuat profesionalisme, soliditas, dan pengabdian kepada bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia.
Khusus Mayjen Nas, TNI memberikan kepercayaan kepada salah seorang jenderal bintang dua Angkatan Darat tersebut untuk menjadi kapuspen TNI menggantikan Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah. Nas merupakan jenderal TNI AD yang berpengalaman menduduki sejumlah jabatan penting. Dia merupakan abituren Akademi Militer (Akmil) 1998.
Nas tercatat sebagai salah seorang putra kelahiran Agam, Sumatera Barat (Sumbar). Beberapa jabatan strategis yang dia emban sebelum menjadi kapuspen TNI adalah asisten intelijen kepala staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), komandan Kodim 0824/Jember, komandan Kodim 0101/Kota Banda Aceh, dan asisten intelijen kepala staf Kodam II/Sriwijaya.
Dengan jabatan baru yang dia emban sejak Kamis, 21 Mei 2026, Nas kini menjadi wajah TNI dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Jabatan itu sekaligus menjadi jalan bagi dirinya untuk mendapat kenaikan pangkat dari brigjen TNI menjadi mayjen TNI. Dalam pertemuan bersama awak media beberapa waktu lalu, dia menegaskan akan bekerja sebaik mungkin.
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