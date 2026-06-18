Persiapan Operasional Kapal Induk: TNI AL Bentuk Satgas-Berangkatkan 100 Pelaut ke Italia

KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan keterangan kepada awak media di Seskoal, Jaksel, pada Kamis (18/6). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Sebagai bagian dari persiapan operasional kapal induk pertama TNI AL, Angkatan Laut telah membentuk satuan tugas (satgas) dan menyiapkan 100 orang pelaut ke Italia.
Rencananya mereka berangkat untuk belajar mengawaki Kapal Induk Giuseppe Garibaldi pada 10 Juli bulan depan.
Menurut Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, fokus instansinya saat ini memang pada persiapan awak kapal induk yang didatangkan dari Italia tersebut. Sebanyak 100 pelaut dikirim ke Italia agar mereka bisa belajar secara langsung.
”Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kami menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari satgas dan dari pengawak pendahuluan,” ucap Ali saat ditanyai usai menutup Pendidikan Reguler (Dikreg) Seskoal Angkatan ke-65 Tahun Anggaran 2026 pada Kamis (18/6).
Meski masih dalam proses, Ali berharap kapal induk tersebut sudah bisa berada di Indonesia sebelum 5 Oktober mendatang. Sehingga saat peringatan HUT TNI tahun ini, TNI AL sudah diperkuat dengan armada kapal induk sebagai bagian dari alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis.
”Mudah-mudahan, harapan kami bisa hadir sebelum 5 Oktober. Itu harapan kami, tapi kami lihat situasi nanti. Perkembangan situasinya seperti apa, nanti kami mengikuti saja,” bebernya.
Selain menyiapkan 100 pelaut, TNI AL juga sudah punya beberapa opsi nama untuk kapal induk tersebut. Sejauh ini, ada 2 opsi yang sudah muncul. Pertama, Gadjah Mada. Kedua, Panglima Soedirman. Kedua nama tersebut masuk dalam usulan yang akan dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
”Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari bapak presiden atau dari menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulannya ada Gadjah Mada, ada Panglima Soedirman,” ucap Ali.
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