Jaga Stabilitas Nasional, Puspom TNI Tegaskan Sinergi dan Komitmen Bersama Divpropam Polri

JawaPos.com - Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI bersama Divisi Propam (Divpropam) Polri menegaskan sinergi dan komitmen bersama. Hal itu ditunjukkan melalui kegiatan Halal Bihalal pasca Idul Fitri 1447 Hijriah pada Rabu (8/4). Kedua institusi memastikan terus menjaga stabilitas nasional.

Dalam agenda tersebut, turut hadir Komandan Puspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Komandan Puspomad Mayjen TNI Eka Wijaya Permana, Komandan Puspomal Mayjen TNI (Mar) Harry Indarto, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Kadim, dan jajaran pejabat Puspom TNI serta Divpropam Polri.

”TNI dan Polri merupakan satu kesatuan yang merepresentasikan negara di mata masyarakat, sehingga sinergitas yang solid menjadi kunci menjaga kepercayaan publik,” kata Irjen Abdul Karim kepada awak media di Jakarta.

Menurut jenderal bintang dua Polri tersebut, tantangan tugas saat ini menuntut kesiapan dan respons cepat seluruh elemen bangsa. Termasuk jajaran Puspom TNI dan Divpropam Polri. Hal senada disampaikan oleh Mayjen TNI Eka Wijaya Permana.

Jenderal bintang dua TNI AD itu menekankan pentingnya menjaga kebersamaan serta kesamaan langkah dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergi antara Puspom TNI dengan Divisi Propam Polri semakin kuat dalam mendukung stabilitas nasional, meningkatkan rasa aman, dan kepercayaan masyarakat.

Kedua institusi yang memiliki tugas untuk menegakan aturan di jajaran TNI dan Polri tersebut mengakui bahwa dinamika tugas mereka saat ini semakin kompleks. Karena itu, pertemuan hari ini menjadi momentum strategis untuk mempererat komunikasi dan koordinasi antara TNI dengan Polri dalam menghadapi dinamika tugas tersebut.