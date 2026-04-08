Sultan Hamengku Buwono X Dukung Pembentukan Kodam Baru di Yogyakarta

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
JawaPos.com - Rencana TNI membentuk kodam baru di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapat dukungan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Menurut Sri Sultan, keputusan tersebut sangat strategis untuk memperkuat sistem pertahanan darat, sekaligus menjaga stabilitas keamanan di daerah dengan dinamika sosial yang khas.
Secara langsung, Sri Sultan menyampaikan dukungan tersebut kepada Komandan Korem (Danrem) 072/Pamungkas Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono usai bersilaturahmi di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan Yogyakarta pada Selasa (7/4).
Yanuar merupakan danrem baru yang menggantikan pejabat lama, Brigjen TNI Bambang Sujarwo.
Kepada jenderal bintang satu TNI AD tersebut, Sri Sultan menyampaikan sejumlah pesan.
Termasuk di antaranya penekanan terkait dengan sinergi antara TNI, pemerintah daerah (pemda), petugas kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat di Yogyakarta.
Harapannya kehidupan warga dan masyarakat Yogyakarta selalu mendapat jaminan keamanan dan keselamatan.
”Beliau (Sri Sultan) memberikan dukungan dan apresiasi terhadap rencana pembentukan Kodam di DIY. Harapannya, kita bersama-sama terus menjaga keamanan dan stabilitas wilayah,” kata Yuniar dalam keterangan resmi yang dikutip pada Rabu (8/4).
Yuniar menyampaikan bahwa, silaturahmi antara dirinya dengan Sri Sultan merupakan momentum awal bagi dirinya sebagai komandan Korem 072/Pamungkas baru.
Tujuannya untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi lintas sektor. Menurut dia, peran TNI di DIY tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus selaras dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemda.
