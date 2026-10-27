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Muhammad Ridwan
Selasa, 27 Oktober 2026 | 15.15 WIB

Dua Putra Menhaj Gus Irfan Resmi Mundur dari Tenaga Ahli Kemenhaj

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (kiri) bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026). (Dok. Jawa Pos/Salman Toyibi) - Image

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (kiri) bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026). (Dok. Jawa Pos/Salman Toyibi)

JawaPos.com - Dua putra Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan yang diangkat menjadi tenaga ahli dipastikan telah mengundurkan diri dari jabatannya.

Kedua putra Gus Irfan itu bernama Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, di Jakarta, pada Senin (26/10).

Dahnil mengatakan, dirinya bersama Menhaj telah menerima surat pengunduran diri kedua tenaga ahli tersebut.

Pengunduran diri itu sekaligus merespons pemberitaan mengenai pengangkatan keduanya di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah.

“Saya dan Pak Menteri sudah terima pengunduran diri dua orang tenaga ahli, yang Anda sebut-sebut. Jadi secara resmi hari ini dua orang yang disebut di berita, beliau berdua memutuskan untuk mengundurkan diri,” kata Dahnil.

Ia menegaskan, Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen menjaga integritas institusi serta memastikan seluruh pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip etika.

Menurut Dahnil, pengunduran diri kedua tenaga ahli tersebut juga menjadi bagian dari upaya kementerian untuk mempertahankan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“Itu adalah komitmen Pak Menteri dan komitmen saya untuk memastikan Kementerian Haji dan Umrah harus bebas dari praktik-praktik yang tidak beretika, praktik-praktik yang manipulatif, koruptif, perilaku mafia dan sebagainya,” tegasnya.

Menhaj Klaim Dua Putranya Tak Terima Gaji Tenaga Ahli

Menhaj Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengakui jika anaknya menjadi tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya. 

Editor: Bayu Putra
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