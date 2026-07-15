Wamen Haji Dorong Penyelenggara Umrah Tak Sekadar Kejar Profit, Tekankan Tata Kelola dan Edukasi Jamaah

Jamaah haji sedunia memadati jalanan di Mina, Arab Saudi, untuk melonntar jumrah Aqabah, Rabu (27/5) waktu Arab Saudi. (Media Centeer Haji 2026)
JawaPos.com – Industri haji dan umrah dinilai menghadapi tantangan untuk tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan, tata kelola, dan pembinaan jamaah.
Hal tersebut mengemuka dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (ASPHIRASI) di Kota Batu, Jawa Timur.
Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengajak penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah menerapkan konsep Travel Beyond Profit, yakni menjalankan usaha dengan mengedepankan amanah, profesionalisme, integritas, serta manfaat yang lebih luas bagi jamaah.
Menurut Dahnil, kepercayaan jamaah merupakan aset utama yang harus dijaga melalui tata kelola perusahaan yang sehat dan akuntabel.
"Penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata. Melalui semangat Travel Beyond Profit, pelaku usaha perlu membangun bisnis yang berlandaskan amanah, integritas, profesionalisme, inovasi, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi jamaah dan masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan, penyelenggara juga memiliki tanggung jawab membekali jamaah melalui pembinaan dan manasik yang memadai agar ibadah dapat dijalankan dengan benar sesuai tuntunan syariat.
Selain peningkatan layanan, Dahnil juga mendorong pelaku industri mulai melihat peluang diversifikasi usaha. Salah satunya melalui pengembangan pariwisata dua arah (two-way tourism) antara Indonesia dan Arab Saudi, sehingga hubungan kedua negara tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan ibadah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di sektor pariwisata.
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Ketua Umum ASPHIRASI, Amaludin Wahab, menyambut arahan tersebut dan menilai konsep Travel Beyond Profit menjadi pengingat bahwa keberhasilan penyelenggara tidak hanya diukur dari pertumbuhan usaha.
"Konsep Travel Beyond Profit menjadi pengingat bahwa keberhasilan penyelenggara haji dan umrah tidak hanya diukur dari pertumbuhan usaha, tetapi juga dari kualitas pelayanan, integritas, pembinaan jamaah, dan kontribusi nyata bagi masyarakat," kata Amaludin.
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