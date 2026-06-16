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Bayu Putra
Rabu, 17 Juni 2026 | 00.04 WIB

4 Tahapan Rumit Pembuatan Kiswah Ka’bah, dari Penyiapan Benang hingga Siap Digunakan

Pekerja menyulamkan benang emas pada desain kiswah Ka'bah di King Abdulaziz Complex for the Holy Kaaba Kiswa. pekerjaan rumit itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. (Media Center Haji 2026) - Image

Pekerja menyulamkan benang emas pada desain kiswah Ka'bah di King Abdulaziz Complex for the Holy Kaaba Kiswa. pekerjaan rumit itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. (Media Center Haji 2026)

JawaPos.com – Kain kiswah yang menutup bangunan Ka’bah dibuat secara khusus di pabrik yang ada di sisi Barat Kota Makkah.

Pabrik dengan nama resmi King Abdulaziz Complex for the Holy Kaaba Kiswa itu didedikasikan khusus untuk membuat kain penutup Ka’bah dengan segala kerumitan detailnya.

Belum lama ini, tim Media Center Haji berkesempatan mengunjungi pabrik tersebut atas undangan otoritas media Arab Saudi.

Pabrik tersebut berisikan para pekerja yang telaten. Karena pekerjaan pembuatan kswah bukan seperti menjahit baju menggunakan mesin.

Melainkan didominasi oleh pekerjaan manual menggunakan tangan. Tak heran, prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan.

Berikut tahapan proses pembuatan kain kiswah Ka’bah di pabrik kiswah King Abdulaziz:

1. Penyiapan Benang dan Kain Sutera

Benang-benang sutera terbaik dibersihkan dan ditenun, setelah itu dicelup dengan warna hitam khas kiswah Ka’bah.

Di saat bersamaan, benang-benang sutera emas juga dipintal dan disiapkan untuk proses penyulaman kaligrafi di kiswah Ka’bah.

2. Pembuatan Desain Kaligrafi

Para kaligrafer mulai menyiapkan pola dasar kaligrafi di atas kain kiswah sebelum disulam dengan benang emas.

Selain ayat-ayat Alquran, kiswah juga diberi kaligrafi bertuliskan kalimat tauhid dan nama Allah.

Editor: Bayu Putra
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