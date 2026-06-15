Ka'bah Bersiap 'Ganti Baju' Jelang Tahun Baru, Kiswah Anyar Disiapkan

JawaPos.com - Tahun baru Islam 1448 Hijriah akan diperingati mulai malam ini (15/6) Waktu Arab Saudi (WAS).

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, malam ini akan dilangsungkan tradisi pergantian kiswah Ka'bah.

Pergantian kiswah Ka'bah dijadwalkan berlangsung selepas shalat isya, sekitar pukul 21.00 WAS.

Namun, persiapan sudah dilakukan sejak sore sekitar pukul 16.00, yang diawali dengan membuat pembatas area Ka'bah.

Para jamaah haji maupun umrah yang masih berada di Makkah berkesempatan untuk menyampaikan momen langka yang terjadi setahun sekali ini.

Kain kiswah seberat 1,4 ton akan dipasang mengelilingi bangunan Ka'bah. Menggantikan kiswah lama yang sudah terpasang setahun lamanya.

Kepala Seksi Bimbingan Ibadah Daerah Kerja Makkah Erti Herlina menjelaskan, pergantian kiswah di Masjidil Haram pada 1 Muharram menjadi simbol, bahwa tahun baru Islam menjadi penanda lahirnya semangat baru dan penyucian diri.

"Ini secara spiritual bisa membangkitkan semangat bagi para umat Islam, di mana 1 Muharram itu menjadi bulan pertama di bulan hijriah," terangnya di Makkah, Senin (15/6).

Pergantian kiswah, lanjut Erti, dilakukan sebagai bentuk menjaga kesucian, kebersihan, dan keindahan penutup Ka'bah dari kerusakan.