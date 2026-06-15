Logo JawaPos
HomeHaji
Author avatar - Image
Bayu Putra
Selasa, 16 Juni 2026 | 04.40 WIB

Ka'bah Bersiap 'Ganti Baju' Jelang Tahun Baru, Kiswah Anyar Disiapkan

Pekerja di Masjidil Haram mulai bersiap melepas kiswah Ka'bah yang lama untuk digantikan dengan kiswah baru, Senin (15/6/2026). (Media Center Haji 2026) - Image

Pekerja di Masjidil Haram mulai bersiap melepas kiswah Ka'bah yang lama untuk digantikan dengan kiswah baru, Senin (15/6/2026). (Media Center Haji 2026)

JawaPos.com - Tahun baru Islam 1448 Hijriah akan diperingati mulai malam ini (15/6) Waktu Arab Saudi (WAS).

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, malam ini akan dilangsungkan tradisi pergantian kiswah Ka'bah.

Pergantian kiswah Ka'bah dijadwalkan berlangsung selepas shalat isya, sekitar pukul 21.00 WAS.

Namun, persiapan sudah dilakukan sejak sore sekitar pukul 16.00, yang diawali dengan membuat pembatas area Ka'bah.

Para jamaah haji maupun umrah yang masih berada di Makkah berkesempatan untuk menyampaikan momen langka yang terjadi setahun sekali ini.

Kain kiswah seberat 1,4 ton akan dipasang mengelilingi bangunan Ka'bah. Menggantikan kiswah lama yang sudah terpasang setahun lamanya.

Kepala Seksi Bimbingan Ibadah Daerah Kerja Makkah Erti Herlina menjelaskan, pergantian kiswah di Masjidil Haram pada 1 Muharram menjadi simbol, bahwa tahun baru Islam menjadi penanda lahirnya semangat baru dan penyucian diri.

"Ini secara spiritual bisa membangkitkan semangat bagi para umat Islam, di mana 1 Muharram itu menjadi bulan pertama di bulan hijriah," terangnya di Makkah, Senin (15/6).

Pergantian kiswah, lanjut Erti, dilakukan sebagai bentuk menjaga kesucian, kebersihan, dan keindahan penutup Ka'bah dari kerusakan.

Terutama setelah sepanjang tahun kain tersebut dipegang oleh jutaan jamaah yang melaksanakan tawaf. Sehingga keindahan Baitullah tetap terjaga. 

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Hari Ini Pemulangan terakhir Jamaah Haji Indonesia via Jeddah, Besok Jamaah Mulai Pulang via Madinah - Image
Haji

Hari Ini Pemulangan terakhir Jamaah Haji Indonesia via Jeddah, Besok Jamaah Mulai Pulang via Madinah

Senin, 15 Juni 2026 | 22.56 WIB

Kabar Duka: Jemaah Haji Debarkasi Surabaya yang Wafat Bertambah Jadi 6 Orang - Image
Haji

Kabar Duka: Jemaah Haji Debarkasi Surabaya yang Wafat Bertambah Jadi 6 Orang

Senin, 15 Juni 2026 | 21.04 WIB

Bos Maktour Fuad Hasan Minta Penjadwalan Pemeriksaan Kasus Kuota Haji karena Alasan Kesehatan - Image
Kasuistika

Bos Maktour Fuad Hasan Minta Penjadwalan Pemeriksaan Kasus Kuota Haji karena Alasan Kesehatan

Senin, 15 Juni 2026 | 20.41 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore