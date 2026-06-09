Waspada Tawaran Jasa Badal Haji Massal Murah, Potensial Jadi Modus Penipuan

JawaPos.com – Keinginan masyarakat Indonesia untuk membadalhajikan keluarganya kerap dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk menipu.

Umumnya, para penipu menawarkan jasa badal haji dengan harga yang murah untuk memikat para calon korbannya.

Salah satunya dilakukan oleh oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang baru saja diungkap oleh PPIH Arab Saudi bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).

Modusnya, oknum tersebut menawarkan jasa badal haji dengan biaya Rp 10 juta. Ada 140 korban yang tertipu, dengan nilai kerugian Rp 1,4 miliar.

“Haji Dakhili yang untuk masyarakat setempat (Saudi) itu tarifnya bisa Rp 40 jutaan. Jadi tidak mungkin ada badal bisa dilakukan dengan tarif 10 juta,” terang Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak.

Sebagai gambaran, mengutip data dari laman houseofsaud.com, biaya haji termurah untuk warga lokal Saudi tahun ini adalah SAR 5.000, atau Rp 24 juta (kurs Rp 4.800).

Maka, tawaran badal haji dengan tarif Rp 10 juta atau Rp 15 juta sudah bisa dipastikan adalah modus penipuan.

Selain itu, secara syariat, syarat membadalkan haji juga tidak mudah. Pembadal haruslah orang yang pernah melaksanakan haji.

Kemudian, satu orang pembadal hanya bisa membadalkan haji untuk satu orang. Tidak bisa keroyokan membadalkan untuk banyak orang sekaligus.