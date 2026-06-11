Sharfina Diah Nuratika, Penyandang Disabilitas Autis Naik Haji: Dari Tawaf hingga Lontar Jumrah Mandiri

Membersamai penyandang disabilitas autis untuk berhaji bukan hal mudah. Tapi bagi orang tua Sharfina Diah Nuratika, tantangan diatasi dengan persiapan dan akomodasi yang layak.

JawaPos.com – “Sampai kapan (jalannya)?” pertanyaan itu beberapa kali terlontar dari bibir Sharfina Diah Nuratika, kala ia dan keluarganya menyusuri terowongan Mu’ashim yang menghubungkan tenda mereka di Mina dengan Jamarat pada 27 Mei lalu.

Ia tampak takjub melihat ribuan orang di sekelilingnya, berjalan ke arah yang sama dengan dirinya. Sama-sama menjadi tamu Allah di musim haji tahun ini.

Fina, panggilan akrabnya, adalah salah satu jamaah haji berkebutuhan khusus yang berkesempatan berhaji tahun ini.

Ia merupakan penyandang disabilitas autis, yang mengalami keterbatasan dalam hal inteligensia.

Meski demikian, dengan segala keterbatasannya, ia mampu menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar.

Tentu dengan beberapa rukhshah atau keringanan yang secara syariat memang dibenarkan, mengingat kondisinya yang berkebutuhan khusus.

Ia menjalani wukuf di tendanya di Arafah bersama kedua orang tuanya, Andradiet Ixvetrial Jacob Alis dan Lilis Ardifiyanti, juga sang kakak, Aditya Kemal.

“Di Muzdalifah, kami Mabit murur,” terang Lilis, saat ditemui di Al Hidayah Tower Makkah, Senin (8/6). Yakni mabit di Muzdalifah hingga lewat tengah malam tanpa turun dari kendaraan.

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