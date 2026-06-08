Nyaris 17 Ribu Jamaah Haji Reguler Indonesia Dapat Hotel Bintang 5 di Madinah

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak memberi keterangan usai mengecek hotel jamaah haji di Madinah, Minggu (7/6/2026). (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Perlahan namun pasti, mulai ada peningkatan kualitas akomodasi bagi jamaah haji Indonesia yang terjadwal berziarah di Madinah.
Tahun ini, sedikitnya 16.904 jamaah haji reguler mendapat penginapan di hotel bintang empat dan lima yang dekat dengan Masjid Nabawi.
Termasuk di dalamnya jamaah haji gelombang 2 yang mulai bergeser dari Makkah ke Madinah, Minggu (7/6).
Hotel-hotel tersebut antara lain Millennium, Hilton, Makarem, dan Front Taiba, yang selama ini lebih dikenal sebagai akomodasi bagi jamaah haji khusus.
Menurut Wakil Menteri Haji dan Umrah RI dahnil Anzar Simanjuntak, peningkatan layanan ini layak diapresiasi.
“Untuk pertama kalinya dalam penyelenggaraan haji Indonesia, puluhan ribu jamaah reguler dapat menikmati hotel berbintang empat dan lima yang lokasinya sangat dekat dengan Masjid Nabawi,” kata Dahnil, dikutip Senin (8/6).
Untuk saat ini, hotel-hotel dengan akses terdekat ke Masjid Nabawi akan diprioritaskan bagi jamaah lanjut usia, disabilitas, dan berkebutuhan khusus.
“Kita ingin memastikan kelompok rentan mendapatkan kemudahan akses beribadah serta kenyamanan selama berada di Madinah,” lanjut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.
Selain hotel yang lebih dekat dengan Masjid Nabawi, para jamaah haji juga difasilitasi dalam hal peribadahan.
Mulai dari kunjungan ke Raudhah, shalat arbain atau 40 waktu, hingga ziarah ke sejumlah situs bersejarah di Madinah.
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