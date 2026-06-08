Perjalanan Painah Berangkat Haji ke Tanah Suci: Daun Pisang dan Suami yang Gagal Istithaah Kesehatan

Keberangkatan Painah menunaikan ibadah haji tahun ini bak suratan takdir yang nyata. Orang-orang terkasih yang mengajaknya berhaji justru urung berangkat ke tanah suci.

JawaPos.com – Painah ingat betul Ketika sang suami, Munasir, mengajaknya berangkat haji pada medio 2012 lalu. Saat ia sebenarnya tak ada niatan pergi ke tanah suci.

“Enggak lah, saya enggak mau berangkat haji, saya mau sama anak saja,” ucapnya kepada Munasir kala itu.

Ajakan tersebut terinspirasi dari ajakan ulama di kampung mereka, Ngedok, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yang berniat untuk berangkat haji pada 2004.

Ditambah lagi, beberapa tahun kemudian adik Painah juga mendaftar haji sehingga keinginan Munasir untuk berhaji Bersama Painah semakin besar.

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Painah sebenarnya mempersilakan Munasir untuk berangkat tanpa dirinya. Namun, Munasir menolak.

“Kalau saya berangkat kamu enggak, saya enggak mau (berangkat). Kalau mau berangkat bareng, ya ayo,” ucap Sabar, putra bungsu Painah yang tahun ini mendampingi ibu empat anak itu ke tanah suci.

Ya, pada akhirnya, memang bukan Munasir yang berhaji bersama Painah, melainkan Sabar. Sebab, Munasir tak lolos istithaah kesehatan.

Pria 71 tahun itu didiagnosa mengalami pembengkakan jantung sehingga dinyatakan tidak layak berangkat.

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