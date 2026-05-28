Mengenal 3 Jumrah yang Jadi Bagian Ibadah Haji dan Cara Melontarnya

Melontar jumrah merupakan salah satu ibadah wajib dalam rangkaian haji.

Prosesi lontar jumrah dilakukan berbarengan dengan mabit di Mina maupun tanazul yang dilakukan jamaah haji.

Waktunya dimulai dari hari nahar atau Idul Adha 10 Zulhijjah hingga 12 Zulhijjah bagi mereka yang mengambil Nafar awal.

Atau hingga 13 Zulhijjah bagi jamaah haji yang mengambil Nafar Tsani.

Allah berfirman dalam Alquran mengenai mabit di Mina, yang di dalamnya ada prosesi lontar jumrah ini:

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍۗ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِۙ لِمَنِ اتَّقٰىۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

Artinya:

Berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Siapa yang mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, tidak ada dosa baginya. Siapa yang mengakhirkannya (sampai tiga hari) tidak ada dosa (pula) baginya, (yakni) bagi orang yang bertakwa. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan. (QS Al Baqarah 203)

Lontar jumrah merupakan Napak tilas sekaligus meneladani langkah Nabi Ibrahim Alaihissalam.