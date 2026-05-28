Logo JawaPos
HomeHaji
Author avatar - Image
Bayu Putra
Kamis, 28 Mei 2026 | 16.42 WIB

Mengenal 3 Jumrah yang Jadi Bagian Ibadah Haji dan Cara Melontarnya

Jamaah haji melontar jumrah Aqabah atau Kubro, Kamis (28/5) pagi Waktu Arab Saudi. (Bayu Putra/JawaPos.com/MCH 2026) - Image

Jamaah haji melontar jumrah Aqabah atau Kubro, Kamis (28/5) pagi Waktu Arab Saudi. (Bayu Putra/JawaPos.com/MCH 2026)

JawaPos.com - Melontar jumrah merupakan salah satu ibadah wajib dalam rangkaian haji.

Prosesi lontar jumrah dilakukan berbarengan dengan mabit di Mina maupun tanazul yang dilakukan jamaah haji.

Waktunya dimulai dari hari nahar atau Idul Adha 10 Zulhijjah hingga 12 Zulhijjah bagi mereka yang mengambil Nafar awal.

Atau hingga 13 Zulhijjah bagi jamaah haji yang mengambil Nafar Tsani.

Allah berfirman dalam Alquran mengenai mabit di Mina, yang di dalamnya ada prosesi lontar jumrah ini:

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍۗ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِۙ لِمَنِ اتَّقٰىۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

Artinya:

Berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Siapa yang mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, tidak ada dosa baginya. Siapa yang mengakhirkannya (sampai tiga hari) tidak ada dosa (pula) baginya, (yakni) bagi orang yang bertakwa. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan. (QS Al Baqarah 203)

Lontar jumrah merupakan Napak tilas sekaligus meneladani langkah Nabi Ibrahim Alaihissalam.

Kala itu, iblis berusaha merayu Nabi Ibrahim yang hendak menyembelih Ismail, dan mengatakan jangan terlalu percaya dengan mimpi.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Jamaah Haji Indonesia Bakal Jalani Wukuf di Suhu Tertinggi 45 Derajat Celsius, Waspada Dehidrasi - Image
Haji

Jamaah Haji Indonesia Bakal Jalani Wukuf di Suhu Tertinggi 45 Derajat Celsius, Waspada Dehidrasi

Selasa, 26 Mei 2026 | 21.31 WIB

Amirul Hajj Pastikan Penyembelihan Hewan Dam Jamaah Haji Indonesia Sah Secara Fiqih - Image
Haji

Amirul Hajj Pastikan Penyembelihan Hewan Dam Jamaah Haji Indonesia Sah Secara Fiqih

Selasa, 26 Mei 2026 | 03.14 WIB

Jamaah Haji Indonesia Menangis saat Tiba di Arafah, Bersiap Jalani Wukuf 9 Zulhijjah - Image
Haji

Jamaah Haji Indonesia Menangis saat Tiba di Arafah, Bersiap Jalani Wukuf 9 Zulhijjah

Selasa, 26 Mei 2026 | 01.37 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore