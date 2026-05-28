Mengenal 3 Jumrah yang Jadi Bagian Ibadah Haji dan Cara Melontarnya

Jamaah haji melontar jumrah Aqabah atau Kubro, Kamis (28/5) pagi Waktu Arab Saudi. (Bayu Putra/JawaPos.com/MCH 2026)
JawaPos.com - Melontar jumrah merupakan salah satu ibadah wajib dalam rangkaian haji.
Prosesi lontar jumrah dilakukan berbarengan dengan mabit di Mina maupun tanazul yang dilakukan jamaah haji.
Waktunya dimulai dari hari nahar atau Idul Adha 10 Zulhijjah hingga 12 Zulhijjah bagi mereka yang mengambil Nafar awal.
Atau hingga 13 Zulhijjah bagi jamaah haji yang mengambil Nafar Tsani.
Allah berfirman dalam Alquran mengenai mabit di Mina, yang di dalamnya ada prosesi lontar jumrah ini:
وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍۗ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِۙ لِمَنِ اتَّقٰىۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ
Artinya:
Berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Siapa yang mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, tidak ada dosa baginya. Siapa yang mengakhirkannya (sampai tiga hari) tidak ada dosa (pula) baginya, (yakni) bagi orang yang bertakwa. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan. (QS Al Baqarah 203)
Lontar jumrah merupakan Napak tilas sekaligus meneladani langkah Nabi Ibrahim Alaihissalam.
Baca Juga:Jamaah Haji Tuntaskan Rangkaian Wukuf-Mabit-Jumrah Aqabah, Wamenhaj Minta Petugas Bekerja Maksimal
Kala itu, iblis berusaha merayu Nabi Ibrahim yang hendak menyembelih Ismail, dan mengatakan jangan terlalu percaya dengan mimpi.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat