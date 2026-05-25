Logo JawaPos
HomeHaji
Author avatar - Image
Bayu Putra
Selasa, 26 Mei 2026 | 03.14 WIB

Amirul Hajj Pastikan Penyembelihan Hewan Dam Jamaah Haji Indonesia Sah Secara Fiqih

Potret lokasi pemijahan daging dam di Adahi. Amirul Hajj memastikan proses penyembelihan dam jamaah haji Indonesia sudah sesuai syariat. (Media Center Haji 2026) - Image

Potret lokasi pemijahan daging dam di Adahi. Amirul Hajj memastikan proses penyembelihan dam jamaah haji Indonesia sudah sesuai syariat. (Media Center Haji 2026)

JawaPos.com – Proses penyembelihan hewan dam (denda) jamaah haji Indonesia di Adahi dipantau langsung oleh Amirull Hajj, Senin (25/5).

Rombongan Amirul Hajj yang dipimpin Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf datang ke Adahi, untuk melihat langsung proses penyembelihan lebih dari 90 ribu hewan dam milik jamaah haji Indonesia.

Usai peninjauan, Anggota Amirul Haj KH Asep Saifuddin Chalim menyatakan bahwa penyembelihan hewan dam jamaah haji Indonesia sudah memenuhi ketentuan syariat.

“Jadi, sah damnya jamaah haji Indonesia,” terangnya di Kantor Daerah Kerja Makkah, Senin (25/5).

Ia memperhatikan betul proses penyembelihan kambing dam oleh para jagal atau juru sembelih di Adahi.

“Saya mengamati, meneliti, dan mengikuti dari belakang. Otot-otot leher hewan yang wajib terputus saat penyembelihan telah terpenuhi dengan baik menggunakan pisau,” lanjut ulama yang juga memiliki peternakan kambing itu.

Selain itu, meski ukuran kambing yang disembelih di Adahi relative kecil, namun ia memastikan usianya juga sudah memenuhi syarat, yakni minimal 2 tahun.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agama RI Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, hingga Jumat (22/5), tercatat ada 126.832 jamaah haji Indonesia yang telah membayar dam haji.

Jamaah haji yang membayar dam di Adahi berjumlah 90.956 orang, sementara yang membayar dam di tanah air sebanyak 32.691 orang.

“Ada juga yang membayar damnya dengan puasa, yaitu 3.195 orang dan yang haji ifrad (tidak perlu membayar dam) 1.076 orang,” kata Dahnil, Jumat (22/5).

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Jamaah Haji Mulai Dibawa ke Arafah, 11.570 Orang Pilih Jalani Tarwiyah - Image
Haji

Jamaah Haji Mulai Dibawa ke Arafah, 11.570 Orang Pilih Jalani Tarwiyah

Senin, 25 Mei 2026 | 20.15 WIB

1.200 Tenaga Kesehatan Disiagakan untuk Puncak Haji, Atur Layanan Wukuf agar Tak Langgar Regulasi Saudi - Image
Haji

1.200 Tenaga Kesehatan Disiagakan untuk Puncak Haji, Atur Layanan Wukuf agar Tak Langgar Regulasi Saudi

Senin, 25 Mei 2026 | 03.55 WIB

Wamenhaj Dahnil Pastikan Jamaah Haji Indonesia Dapat Tempat di Tenda Arafah dan Mina - Image
Haji

Wamenhaj Dahnil Pastikan Jamaah Haji Indonesia Dapat Tempat di Tenda Arafah dan Mina

Senin, 25 Mei 2026 | 03.09 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

4

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

5

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

6

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

9

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

10

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore