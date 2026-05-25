Jamaah Haji Indonesia Menangis saat Tiba di Arafah, Bersiap Jalani Wukuf 9 Zulhijjah

JawaPos.com – Air mata Samillah Laskar Abdullah langsung tumpah sesaat usai ia menjejakkan kaki di tanah Arafah.

Tanah yang tak hanya akan dipadati jutaan manusia, namun juga dijejali lautan doa kepada pemilik semesta pada hari Arafah.

Bersama ratusan jamaah haji asal kloter BDJ 18, Samillah bersiap untuk menjalankan rukun Islam kelima yakni haji.

“Saya sudah sampai di sini untuk menjalankan ibadah haji. Semoga saya menjadi haji yang mabrur beserta teman-teman dari kloter 18 tanah bumbu,” ucapnya sambil terisak.

Tenda-tenda Arafah sudah siap menyambut para jamaah haji. Daftar nama terpampang di setiap pintu tenda. Cukup ketua kloter yang menandai, lalu ia mengarahkan jamaah untuk memasuki tenda.

Sesaat setelah masuk ke tenda, sejumlah jamaah mulai beristirahat di kasur masing-masing. Setiap jamaah mendapat kasur berukuran 50x175 cm dan bantal untuk alas beristirahat.

Kepala Satgas Arafah Abdul Basir sempat mengunjungi salah satu tenda jamaah haji Indonesia, yang ditempati kloter KJT 34.

“Ini selimutnya, sarung bantal sudah terpasang. Jangan khawatir, ini semuanya baru,” terangnya.

Ia juga menanyakan kesiapan perbekalan pribadi jamaah haji, sebagai antisipasi bila ternyata konsumsi terlambat dibagi.