Jadwal Lontar Jumrah bagi Jamaah Haji Indonesia dan Waktu-Waktu Terlarangnya

Jamaah haji Indonesia (memakai kain ihram) melontar jumrah Aqabah, Kamis (28/5) dini hari Waktu Arab Saudi (WAS). (Bayu Putra/JawaPos.com/MCH 2026)
JawaPos.com - Jamaah haji sedunia sudah memulai prosesi lontar jumrah, termasuk jamaah haji Indonesia.
Pemerintah Arab Saudi telah merilis jadwal lontar jumrah bagi setiap negara, agar terjadi penumpukan di area jamarat.
Bagi jamaah haji Indonesia, lontar jumrah dibagi dalam dua sesi. Yakni sesi pagi dan malam.
Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Ian Heriyawan menjelaskan, jamaah haji Indonesia perlu memperhatikan jadwal lontar jumrah.
Tujuannya, agar tidak bersinggungan dengan jadwal negara-negara lain. Terutama negara yang jamaah hajinya memiliki ukuran fisik lebih besar daripada rata-rata jamaah haji Indonesia.
"Bahwa pada pukul 10.00 hingga pukul 14.00 untuk tidak keluar dari tenda (Mina)," terangnya.
Hal itu mengingat suhu udara di kawasan Mina cukup ekstrem bagi jamaah dari sejumlah negara, termasuk Indonesia.
"Suhu udara sangat panas dan tingkat kepadatan Jamarat sangat tinggi," lanjutnya.
Larangan itu, tutur Ian, diberlakukan pemerintah Saudi demi keamanan jamaah sendiri. Terutama jamaah haji Indonesia.
"Kami memerintahkan kepada seluruh jajaran petugas yang ada di lapangan untuk melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya," tegasnya.
